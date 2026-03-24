La Junta de Andalucía aprueba ayudas de hasta 12.500 euros para autónomos y pymes afectadas por las borrascas

La Junta de Andalucía ha aprobado el plan de ayudas a autónomos y pymes que han sufrido pérdidas por los efectos de las borrascas. A partir del 8 de abril, durante dos semanas, se podrán presentar las solicitudes para una convocatoria que podrá alcanzar en algunos casos los 12.500 euros para aquellos profesionales que cuenten con tres empleados, la media andaluza. Las bases ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y han sido avaladas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El plan de ayudas para los autónomos se aplicará en los municipios que se vieron afectados por las borrascas y en los que se registraron pérdidas económicas importantes y cierres de negocio. Las bases establecen que cada autónomo podrá aspirar a 200 euros mensuales durante un periodo de diez meses, comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2026 con el objetivo de aliviar las cuotas a la Seguridad Social. A esta cifra hay que añadir otros 350 euros al mes por cada trabajador contratado.

Así, para un autónomo sin empleados la ayuda completa podrá ascender a 2.000 euros mientras que para aquellos que tengan entre dos y tres empleados (la media en Andalucía) podrán recibir entre 9.000 y 12.500 euros. El límite máximo fijado por las bases de la convocatoria es de 35.000 euros por solicitante.

Estas ayudas se enmarcan dentro Plan Andalucía Actúa dotado de 1.700 millones de euros y que incorpora un plan de ayudas para el campo y la pesca, inversiones en carreteras e infraestructuras hidráulicas, reparaciones de colegios o inversiones en equipamientos sanitarios que resultaron dañados por las lluvias.

¿En qué consisten las ayudas?

El plan de ayudas está dividido en tres líneas. La línea 1 está dotada con 38 millones de euros y está destinada a trabajadores o pymes de los municipios afectados por las borrascas. La segunda línea, con un presupuesto de diez millones de euros, está destinado a autónomos y pymes del Sistema Especial Agrario. El sistema es similar: 200 euros mensuales para los autónomos durante diez meses y 350 euros por cada trabajador contratado. Hay una tercera línea aprobada, con un presupuesto de dos millones de euros, que está destinada a municipios que no estén en lista preferente aprobada por la Junta de Andalucía pero que sí hayan podido acceder a líneas de ayudas de acuerdo con las bases de la convocatoria estatal (abierta a toda Andalucía).

Todas las ayudas establecidas por la Junta de Andalucía son compatibles con las aprobadas por el Gobierno de España o las que puedan poner en marcha otras administraciones como ayuntamientos o diputaciones "siempre que el importe total de las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada ni estén destinadas a financiar los mismos costes".

Inicio de tramitación

La tramitación del plan de ayudas ha arrancado con la publicación en el BOJA y una fase de exposición pública que se prolongará durante los próximos diez días hábiles, hasta el 1 de abril Una vez que se haya culminado se aprobará la apertura del plazo de solicitudes. La previsión es que sea el 8 de abril y se puedan solicitar durante al menos una quincena.