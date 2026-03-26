La caída del sistema retrasa el cobro de las nóminas de los funcionarios andaluces a las puertas de la Semana Santa

La Junta de Andalucía tranquiliza a los funcionarios. La caída del sistema informático con el que trabajan los empleados públicos de la comunidad autónoma les había puesto en alerta ante el miedo a no poder cobrar la nómina justo antes de la Semana Santa. Los principales servicios destinados a los funcionarios así como los de atención a la ciudadanía han dejado de funcionar por un fallo técnico.

Fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública consultadas por El Correo de Andalucía confirman que las nóminas "se van a cobrar con normalidad" pese a los fallos que da el sistema desde este miércoles por la tarde. Aunque por el momento no saben decir una fecha exacta sobre cuándo podrán abonarse los pagos, desde la Consejería insisten en que se cobrará en "los plazos".

"Las administraciones siempre cierran para abonar el último día del mes", puntualizan las fuentes de la cartera que dirige José Antonio Nieto. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía, como ellos mismos reconocen, "siempre intentan adelantar el pago, pero no es obligatorio". Así, lamentan que la caída del sistema provoca que, "en esta ocasión, igual no se puede adelantar tantos días, pero sí cumplir los plazos".

Las nóminas suelen cobrarse el día 26

Desde CSIF denuncian que se han puesto en contacto con la Consejería de Justicia respecto a esta situación y que no han obtenido respuesta alguna. "Hemos pedido explicaciones y no nos las han dado, no tenemos versión de la Junta de lo que ha pasado", sostienen voces del sindicato mayoritario en la función pública andaluza y apuntan que "el día 26 normalmente se están cargando las nóminas".

"Los compañeros están atacados", confiesa una funcionaria de la Junta que explica que el cobro estaba calendarizado entre "este jueves y el viernes". Esta empleada pública señala a este periódico que el programa con el que trabajan se cayó sobre las 13:00 de este miércoles y que no han podido trabajar, por lo que temían que los salarios también tardarían en entrar en sus cuentas más de lo habitual.

La Junta de Andalucía está atendiendo la incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a sus servicios digitales y que, tal como ha confirmado a través de su cuenta de X, "no obedece a ningún patrón de ciberataque". La situación no afecta solo a los empleados de la administración general, sino que también lo notarán profesores o sanitarios, cuyos pagos dependen de la Junta.

Fallos en la firma electrónica y en el sistema de autenticación

Según subraya la Junta de Andalucía, la caída ha afectado en concreto a la firma electrónica y al sistema de autenticación. Es decir, la web ha seguido activa pero no se podían realizar trámites. Los trabajos realizados desde la tarde del miércoles han permitido levantar algunos servidores como ClicSalud y Salud Andalucía, con la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual; Séneca, ipasen (educación); Adriano (justicia) y el BOJA.

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La Junta de Andalucía ampliará todos los plazos administrativos afectados mientras sigue analizando los motivos de la caída. De momento, se descarta que sea un ciberataque.