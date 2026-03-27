La Junta de Andalucía restablece sus servicios tras más de 24 horas de fallos informáticos afectando a trámites y gestiones

Poco a poco, la Junta de Andalucía vuelve a la normalidad. Miles de funcionarios andaluces llevan sin trabajar desde este martes a las 13:00 cuando dejó de funcionar el programa informático que utilizan para poder desarrollar sus funciones cada día en la administración. Además, la ciudadanía ha tenido problemas para acceder a algunos de los portales de información y contacto con la propia administración.

Desde la Junta han defendido que esta situación no responde a ningún tipo de ataque informático. Según han informado en un comunicado, esta incidencia ha afectado de forma concreta a todos aquellos servicios y trámites que requieren identificación y firma electrónica. Así, ha habido problemas a la hora de poner las notas, habrá retrasos en el cobro de las nóminas de este mes o para pedir medicamentos en la farmacia.

Esta situación ha coincidido además con la puesta en marcha de la Tarjeta Sanitaria Virtual. Esta herramienta permite a la ciudadanía andaluza utilizar sus teléfonos para mostrar recetas y obtener medicamentos. Desde el miércoles, los andaluces no podían pedir citas en ClicSalud y han tenido que trasladarse a sus centros de salud. Un fallo "temporal" que compromete las gestiones sanitarias de los andaluces.

Vuelven a funcionar Clic Salud y la tarjeta virtual

La web de ClicSalud y la app SaludAndalucía, que permiten el acceso a la Tarjeta Sanitaria Virtual; las aplicaciones de Educación Séneca e Ipasen; la Secretaría Virtual de los centros educativos; así como la Ventanilla Electrónica de Dependencia, el sistema Adriano de administración digital de Justicia y el BOJA funcionan desde la tarde con total normalidad, después de más de 24 horas de fallos.

La Junta de Andalucía ha confirmado que su objetivo es evitar que esta situación tenga los mínimos efectos sobre la ciudadanía. Para ello, el Gobierno "prorrogará los plazos administrativos de todos los procedimientos que se han visto afectados". De hecho, los técnicos de la Agencia Digital de Andalucía trabajan desde el mismo miércoles para poder restablecer el servicio con normalidad lo antes posible.

Uno de los principales problemas que surgen de esta situación es el pago de las nóminas de los empleados públicos. Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, explican a El Correo de Andalucía que "se van a cobrar con normalidad". Aun así, sostienen que, a diferencia de lo que es habitual, "en esta ocasión, igual no se puede adelantar tantos días (el pago), pero sí cumplir los plazos".