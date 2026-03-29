Elías Bendodo: Montero "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa" y no ha podido "empezar peor" su campaña

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha sostenido este domingo que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, viene a Andalucía para concurrir como candidata socialista a la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo "como quien viene a pagar una multa, obligada", y no ha podido "empezar peor su campaña" de cara a dichos comicios.

Son mensajes que el dirigente 'popular' ha trasladado este domingo en una atención a medios en El Portil, Huelva, en la que ha criticado la candidatura de la hasta hace escasamente dos días vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en las elecciones andaluzas que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha convocado para el próximo 17 de mayo.

Elías Bendodo ha defendido que "quien puede garantizar la estabilidad, que Andalucía funcione", que esta comunidad "siga hablando de tú a tú a Madrid y a Cataluña, bajando impuestos, creando empresas, con más números de autónomos, es el Partido Popular y el Gobierno de Juanma Moreno".

Frente a ello, el también diputado del PP por Málaga en el Congreso ha señalado que no recuerda "un candidato con la soberbia de María Jesús Montero", de quien ha criticado que "desde los tiempos de Julio César nadie hablaba" como ella "en tercera persona" de sí misma, y "nadie se autodefinía como la mujer que más mandaba del mundo".

"Eso no lo ha hecho nadie" salvo ella, según ha agregado Elías Bendodo, aludiendo a unas declaraciones de María Jesús Montero el pasado martes en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que reivindicó el "poder" que había concentrado como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Bendodo ha considerado que "cuando tienes que decir que mandas, es que no mandas", y "cuando no dejas claro si te quieres volver a Madrid, es que no quieres estar en Andalucía". "Si no dejas claro que vas a devolver el acta de diputada nacional, es que no vas a coger el acta de parlamentaria andaluza", ha dicho también el que fuera consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz en la anterior legislatura.

El representante del PP ha dicho que no recuerda "un candidato que haya empezado peor una campaña electoral como María Jesús Montero", hablando "en tercera persona" de sí misma para "autoproclamarse como la mujer con más poder de la historia", y diciendo "poco menos que viene Andalucía a hacernos un favor porque ella es muy importante", de modo que los andaluces deben estar "agradecidos" de que la secretaria general del PSOE-A "haga el esfuerzo de bajar a Andalucía y presentarse a las elecciones".

"Todo esto se va a estudiar" en las universidades, en las facultades "de Comunicación y de Ciencias Políticas en el futuro", ha augurado con ironía Elías Bendodo, quien ha incidido en señalar que "hay que buscar mucho" y "entrenar mucho para organizar un peor arranque de campaña" como el que, a su juicio, ha protagonizado María Jesús Montero.

Frente a ello, el representante del PP ha aseverado que "ningún andaluz quiere un candidato con soberbia", sino que los andaluces "quieren gente normal y que solucione los problemas de la gente", y Juanma Moreno "sí está actuando de forma positiva por los intereses del pueblo", ha apostillado.

En esa línea, Bendodo ha contrapuesto la actitud de María Jesús Montero, que "no deja Madrid ni a tiros porque no quiere", y la de Juanma Moreno, que "dejó la Secretaría de Estado" que dirigía en el Gobierno de Mariano Rajoy "para venirse a pelear por las elecciones en Andalucía y consiguió el Gobierno" de la Junta "años después".

"Le puso ilusión y ganas, precisamente las que no tiene María Jesús Montero por venir a Andalucía", según ha puesto de relieve en referencia al presidente del PP-A el vicesecretario Elías Bendodo antes de comentar que la candidata socialista a la Junta "viene a Andalucía como quien va a pagar una multa, obligado", y "así no se puede venir a Andalucía ni presentarte a unas elecciones", ha advertido.

El representante del PP ha opinado también que, para Montero, "tiene que ser duro que tu presidente del Gobierno te abandone incluso antes de que te hayas ido", y al respecto ha puesto de relieve que "Pedro Sánchez ni se quedó para despedirla" en la última sesión de control al Ejecutivo en la que la todavía entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda participó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez "cogió y se fue" ese día sin esperar a ver las intervenciones de Montero en las respuestas a las preguntas que le dirigieron diputados del PP, según ha subrayado Bendodo, que ha considerado que ese comportamiento del presidente del Gobierno y líder del PSOE es "muy sintomático" y denota que "estaba deseando" que Montero tire "para abajo" y les deje "ya en paz en Madrid".