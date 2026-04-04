El valor de las exportaciones de legumbres y hortalizas de Andalucía sube casi un 10,5% en enero.

El valor de las exportaciones de legumbres y hortalizas de Andalucía ha crecido casi un 10,5% en enero de 2026 respecto al mismo mes de 2025. En concreto, este año se han alcanzado ventas por 688,7 millones de euros mientras que en enero de 2025 estas compras reportaron cerca de 623,8 millones de euros; se observa, por tanto, una subida interanual de casi 65 millones de euros.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, atendiendo a productos concretos, los datos elaborados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han apuntado a un crecimiento de casi el 34% en los calabacines, cuyas exportaciones pasan de 47,9 millones de euros en enero de 2025 a más de 64 millones de euros el mismo mes de este año.

De este modo, han destacado también los incrementos detectados en el valor de las ventas internacionales de las lechugas repolladas frescas o refrigeradas andaluzas, que se ha elevado de 9,7 millones de euros a 12,6 millones de euros (29,4%); y en las transacciones relativas a berenjenas andaluzas, que han pasado de 31,5 millones de euros en enero del año pasado a 39,7 millones de euros en el mismo mes de 2026 (26,2%).

En cuanto a las frutas, ha destacado la subida experimentada por el valor de las exportaciones de aguacates andaluces. En concreto, estos alimentos han reportado a Andalucía en el primer mes de este año más de 41 millones de euros, mientras que en enero de 2025 estas ventas internacionales rozaban los 36,5 millones de euros. Se ha producido, por tanto, un auge del 12,5% que suponen un aumento de más de 4,5 millones de euros.

Por otro lado, el valor de las exportaciones de carnes y despojos comestibles de Andalucía también ha experimentado un crecimiento al pasar de 39,8 millones de euros en enero de 2025 a casi 42,6 millones de euros en el mismo mes de este año (2,7 millones de euros que representan un 6,9% más).

Y, la leche, los productos lácteos y huevos de Andalucía han incrementado su valor en los mercados extranjeros en un 9,6% en este período (873.000 euros), ya que han pasado de reportar poco más de nueve millones de euros en enero de 2025 a casi diez millones en el primer mes de este año.

Datos regionales

En total, las exportaciones agroalimentarias de Andalucía han superado en enero de este año los 1.417 millones de euros, un 6,5% menos que en el mismo mes de 2025. Aún así, este registro posiciona el inicio de 2026 como el tercer mejor mes de enero de la serie histórica.

Por provincias, en Almería se han superado los 642 millones de euros; en Cádiz se han alcanzado los 60,2 millones de euros; en Córdoba se han obtenido con estas ventas internacionales más de 124 millones de euros; y en Granada se han superado los 86 millones de euros. En el caso de Huelva, las exportaciones agroalimentarias han rozado los 114 millones de euros en enero de 2026; en Jaén, estas ventas han llegado a 27,4 millones de euros; en Málaga se han acercado a 104,8 millones de euros; y en Sevilla han superado los 259 millones de euros.

Por otra parte, los mercados internacionales a los que se destinan las bebidas y alimentos de Andalucía muestran diferentes tendencias en este período, observándose en los principales destinos (Alemania, Francia, Países Bajos e Italia) el mantenimiento del valor de las exportaciones o ligeras bajadas que en ningún caso superan el 1,4%. En Reino Unido, sin embargo, se ha producido una subida del valor de las ventas agroalimentarias andaluzas.

Concretamente, en enero de 2026 se han alcanzado los 125,4 millones de euros mientras que en el mismo mes del año pasado estas transacciones internacionales reportaron a la comunidad autónoma 116,4 millones de euros (7,8%). Especialmente llamativo es el incremento del valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía a China, que se elevan un 50,7% al pasar de 8,3 millones de euros en el primer mes de 2025 hasta los 12,5 millones de euros obtenidos en enero de este año.

Por último, las ventas a Hungría también han experimentado un alza importante al subir casi un 30% su valor y alcanzar los 11,8 millones de euros en enero de 2026 (9,1 millones de euros en el mismo período de 2025).