El PSOE de Córdoba no expulsará al hombre que amenazó a Juanma Moreno y pide explicaciones por el cribado de cáncer

El PSOE de Córdoba ha informado de que la persona detenida por increpar y amenazar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la salida del Ayuntamiento de Cabra el Jueves Santo sigue estando afiliado al partido y "no hay ninguna directriz o norma interna" que obligue a la fomación política a retirarle la militancia por desacato a la autoridad.

La persona en cuestión fue concejal del PSOE hace veinte años y su mujer es una de las afectadas "por la crisis del cribado de cáncer de mama, detonante de la reclamación pública al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo en Cabra", según aseguran los socialistas en una nota de prensa.

Dará explicaciones "cuando lo estime conveniente"

Según las mismas fuentes, "él quiere dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido y lo hará cuando lo estime conveniente". También añaden que "está pasando momentos muy duros por todo lo sucedido en relacion con la enfermedad de su esposa".

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido este lunes al PSOE la condena inmediata y la expulsión de su formación del militante y exconcejal detenido. "Yo le pediría al PSOE de Andalucía, a la señora Montero, que de una manera inmediata condene unos hechos que son muy graves, una agresión verbal contra el presidente de la Junta por un militante", ha afirmado la consejera. Por su parte, Juanma Moreno, que ha visitado Córdoba este lunes con motivo del 50 aniversario del hospital Reina Sofía, ha declinado hacer cualquier tipo de declaración a los medios achacando la convocatoria electoral del mes de mayo.

El PSOE condena la "negligencia" de Moreno en la crisis del cribado del cáncer de mama

Mientras tanto, la dirección del PSOE de Córdoba ha reiterado hoy en un comunicado su más enérgica condena contra el Gobierno de la Junta de Andalucía con su presidente a la cabeza, Juan Manuel Moreno Bonilla, por su “negligencia” en la crisis del cribado del cáncer de mama que ha ocasionado graves perjuicios de salud a más de 4.000 mujeres andaluzas por los fallos y demoras en los resultados de las mamografías realizadas.

El PSOE de Córdoba, además, exige explicaciones públicas a Moreno Bonilla y total transparencia de todo lo relacionado con el programa del cribado de cáncer de mama, aclaraciones y esclarecimientos que no han llegado meses después de que la Asociación Amama denunciara la situación, ni desde el Gobierno del PP ni en el Parlamento de Andalucía, y sí, en cambio una cacería y persecución partidista e institucional contra la asociación Amama que hizo público los fallos.

La Ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba responde así a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, que ha pedido la expulsión del partido del afiliado de Cabra por la “agresión verbal” al presidente de la Junta el pasado Jueves Santo, y la condena de los hechos por parte del partido, petición a la que también se ha sumado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

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Conminamos a la consejera Catalina García y al PP de Andalucía a pedir perdón público a cada una de las 4.000 mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama tras meses de desaires y silencio por parte de la Junta de Andalucía. Además, en el caso de la consejera, a que inste al propio Consejo de Gobierno de la Junta que ella misma integra que inicie un procedimiento para que la administración andaluza indemnice motu propio a las mujeres afectadas por los fallos que hayan podido desarrollar cáncer o lesiones por la negligencia del Gobierno andaluz.