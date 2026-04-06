El PSOE de Córdoba pide que el alcalde se disculpe por "el bulo de perder 20% de visitas por no tener AVE con Málaga"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este lunes al alcalde, José María Bellido, que se disculpe por "el bulo de que la ciudad perdería un 20% de visitas por no tener conexión directa de AVE a Málaga", algo que, a su juicio, "no contaba con rigor alguno".

En una publicación en redes sociales, Hurtado ha subrayado que "los datos de esta Semana Santa en Córdoba baten récord", de manera que ha manifestado que "era un bulo con intención electoral".

En este sentido, el edil ha apuntado que "las reservas en una situación de incertidumbre por la guerra de Irán y los precios del combustible se hacen normalmente a última hora", algo a lo que ha añadido "la climatología benigna como estaba prevista".