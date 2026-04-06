Política
El PSOE de Córdoba pide que el alcalde se disculpe por "el bulo de perder 20% de visitas por no tener AVE con Málaga"
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado ha subrayado que "los datos de esta Semana Santa en Córdoba baten récord"
EP
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este lunes al alcalde, José María Bellido, que se disculpe por "el bulo de que la ciudad perdería un 20% de visitas por no tener conexión directa de AVE a Málaga", algo que, a su juicio, "no contaba con rigor alguno".
En una publicación en redes sociales, Hurtado ha subrayado que "los datos de esta Semana Santa en Córdoba baten récord", de manera que ha manifestado que "era un bulo con intención electoral".
En este sentido, el edil ha apuntado que "las reservas en una situación de incertidumbre por la guerra de Irán y los precios del combustible se hacen normalmente a última hora", algo a lo que ha añadido "la climatología benigna como estaba prevista".
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- El alcalde de Málaga: 'No es clasista prohibir las sillas plegables, es un tema de seguridad
- Reabierta la A-7 en Málaga tras ser cortada por el accidente de un camión