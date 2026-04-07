17M
Ciudadanos no se presentará a las elecciones autonómicas en Andalucía
La formación política, fundada en 2006, renuncia a concurrir a los comicios andaluces, enfocando sus esfuerzos en los próximos retos electorales a nivel nacional
Ciudadanos no se presentará a las elecciones autonómicas en Andalucía, con lo que, por primera vez desde su fundación en 2006, renuncia a intentar tener representación en el Parlamento andaluz.
Según ha explicado a EFE el coordinador del partido en Andalucía, Manuel Ruiz Morera, el Consejo General de Ciudadanos ha aprobado la no concurrencia del partido a la cita del 17 de mayo próximo, a propuesta de la Junta Directiva autonómica.
La formación adopta esta decisión en el marco de su estrategia política y organizativa, "con el objetivo de reforzar el proyecto de cara a los próximos retos electorales", de modo que no descarta presentarse a las elecciones generales.
Según el coordinador, el partido "continuará trabajando para ofrecer un proyecto centrado, liberal y reformista, útil para la ciudadanía", en una comunidad en la que no ha sabido precisar el número de afiliados con el que cuenta, aunque ha indicado que tiene unos 20.000 simpatizantes.
En las elecciones autonómicas de 2022 no obtuvo representación en el Parlamento andaluz, tras conseguir 121.567 votos.
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