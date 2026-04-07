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Ciudadanos no se presentará a las elecciones autonómicas en Andalucía

La formación política, fundada en 2006, renuncia a concurrir a los comicios andaluces, enfocando sus esfuerzos en los próximos retos electorales a nivel nacional

La formación naranja no se presentará a los comicios andaluces.

La formación naranja no se presentará a los comicios andaluces. / Europa Press

La Opinión

Sevilla

Ciudadanos no se presentará a las elecciones autonómicas en Andalucía, con lo que, por primera vez desde su fundación en 2006, renuncia a intentar tener representación en el Parlamento andaluz.

Según ha explicado a EFE el coordinador del partido en Andalucía, Manuel Ruiz Morera, el Consejo General de Ciudadanos ha aprobado la no concurrencia del partido a la cita del 17 de mayo próximo, a propuesta de la Junta Directiva autonómica.

La formación adopta esta decisión en el marco de su estrategia política y organizativa, "con el objetivo de reforzar el proyecto de cara a los próximos retos electorales", de modo que no descarta presentarse a las elecciones generales.

Según el coordinador, el partido "continuará trabajando para ofrecer un proyecto centrado, liberal y reformista, útil para la ciudadanía", en una comunidad en la que no ha sabido precisar el número de afiliados con el que cuenta, aunque ha indicado que tiene unos 20.000 simpatizantes.

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En las elecciones autonómicas de 2022 no obtuvo representación en el Parlamento andaluz, tras conseguir 121.567 votos.

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