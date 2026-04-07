17M
Cuatro mujeres y cuatro hombres encabezarán las listas del PP para las elecciones andaluzas
El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, encabezará la candidatura por la provincia de Málaga
EFE
Cuatro mujeres y cuatro hombres encabezarán las listas del PP-A en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, encabezará la candidatura por la provincia de Málaga.
El Comité Electoral del PP de Andalucía tiene previsto aprobar mañana las listas electorales en las ocho provincias, según ha informado este martes el partido en un comunicado. Además de Moreno, en Málaga, las candidaturas estarán encabezadas por las siguientes personas: Ramón Fernández-Pacheco, por Almería; Antonio Sanz, por Cádiz; Antonio Repullo, por Córdoba; Rocío Díaz, por Granada; Loles López, por Huelva; Lina García, por Jaén; y Patricia del Pozo, por Sevilla.
Se trata, según el PP, de "una apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años", ya que siete de los cabezas de lista forman parte como consejeros y consejeras del actual gobierno autonómico, mientras que el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP de Andalucía, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior.
El Comité Electoral del PP de Andalucía aprobará las listas completas este miércoles, primer día de plazo para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral.
El presidente del Comité Electoral, Antonio Sanz, ha destacado la "diligencia" con la que el PP de Andalucía ha solventado este "trámite importantísimo", lo que a su juicio representa "una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP de Andalucía, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- El alcalde de Málaga: 'No es clasista prohibir las sillas plegables, es un tema de seguridad