17M
José Ignacio García lidera la candidatura de Adelante Andalucía en Málaga para luchar contra las políticas del PP
Adelante Andalucía presenta una candidatura plural para las elecciones del 17 de mayo, con el objetivo de blindar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los andaluces
El Correo
Adelante Andalucía ha dado este sábado un paso clave hacia las elecciones del 17 de mayo al presentar una candidatura que reivindica su carácter "plural y diverso", con perfiles procedentes tanto de grandes ciudades como de pequeños municipios, unidos por un objetivo común: blindar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas para la ciudadanía.
Estrategia electoral en Málaga
La formación ha elegido para este acto Málaga, feudo del PP, algo que el candidato a la Junta, José Ignacio García, ha dicho que no es casualidad y que lo han decidido porque quieren luchar contra las políticas de ese partido donde sus vecinos más las "sufren".
Adelante quiere "dar la batalla política con más fuerza" en asuntos como la vivienda, la sanidad o la "privatización" de la formación profesional, según García.
Defensa de los servicios públicos
"Este equipo sabe lo que es esperar una lista de espera en la sanidad pública, lo que es no poder pagar el alquiler o que no te paguen las horas extras. No hace falta que nadie nos lo cuente porque lo vivimos en nuestras propias carnes", ha explicado.
Esta formación política se presenta como "una herramienta política construida desde abajo, profundamente vinculada a la realidad social del territorio", ya que García ha resaltado que son "gente normal haciendo algo extraordinario: echar a las derechas para transformar Andalucía".
Candidatos por provincias
La candidatura está encabezada en Málaga por Luis Rodrigo, informático y activista en defensa de la vivienda y la educación pública; en Córdoba por Mariví Serrano, ingeniera, profesora y referente de la marea blanca; y en Sevilla por Begoña Iza, diputada andaluza, profesora de historia y especialista en ecosocialismo.
En Huelva lidera la lista Mari García, dirigente jornalera y sindicalista, mientras que en Almería lo hace Diego Crespo, funcionario y exdiputado vinculado al activismo social.
En Granada, la candidatura estará encabezada por Inma Manzano, profesora universitaria y sindicalista, defensora de los derechos laborales desde una perspectiva feminista, y en Jaén por Alejandro Cabrera, trabajador del sector servicios y actual portavoz provincial de la formación.
Por su parte, José Ignacio García concurrirá como cabeza de lista por Cádiz, acompañado por Leticia Blanco, profesora y activista feminista y por los derechos LGTBIQ en el Campo de Gibraltar.
- Supermercados que abren este Jueves y Viernes Santo en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia y Aldi
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Martínez-Almeida llega a Málaga: 'Es la primera vez en diez años que no he venido en tren
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España