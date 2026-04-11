Jóvenes andaluces: casi cuatro horas y media diarias conectados a Internet, según el estudio

Andalucía es una comunidad cada vez más conectada, en la que Internet, el móvil, las plataformas de pago y la inteligencia artificial ocupan un lugar central en la vida diaria. El Barómetro Audiovisual de Andalucía 2025, que se ha presentado este miércoles en CaixaForum Sevilla coincidiendo con el 20º aniversario del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), se plantea como una herramienta para medir el alcance de los cambios sociales ligados al consumo digital. El acto ha contado con la participacipación del presidente de la institución, Domi del Postigo, y los periodistas Juan Carlos Blanco y José María de Loma (La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica).

Los datos reflejan hasta qué punto el ecosistema audiovisual ha transformado los hábitos de la población andaluza. Los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan ya casi cuatro horas y media al día conectados a Internet, mientras que el 68,2% de los andaluces está suscrito a plataformas de televisión de pago, con un consumo medio de 100 minutos diarios. Para el CAA, estas cifras muestran que la vida digital ya no es un ámbito separado, sino una dimensión integrada en la experiencia cotidiana.

El informe sitúa en el centro del debate la llamada sociedad figital, ese espacio híbrido donde conviven lo físico y lo digital y que afecta de manera especial a niños y adolescentes, aunque también atraviesa a padres, abuelos y educadores. En este contexto, el barómetro se pregunta dónde termina la vida real y dónde comienza la digital para las nuevas generaciones.

Internet frente a televisión: ¿cómo se informan los andaluces?

En materia de entretenimiento, Internet se consolida como el medio preferido por la población andaluza, con un 49,5%, frente al 28,9% de la televisión. La radio y los libros se sitúan en torno al 8%. Entre los menores de 35 años, la preferencia por Internet es aún más clara: alcanza el 67% y supera el 76% entre los más jóvenes. A partir de los 45 años, sin embargo, la tendencia se invierte progresivamente y la televisión recupera protagonismo, hasta mantenerse como principal medio de entretenimiento entre el 42% de los mayores de 65 años.

También en el terreno informativo Internet domina con claridad. El 60,4% de los andaluces lo señala como su principal vía para informarse, frente al 24,7% que sigue recurriendo a la televisión. Entre los menores de 35 años, la red supera el 80%, relegando a televisión y radio a posiciones mucho más secundarias y evidenciando una marcada brecha generacional.

El 60,4% de los andaluces lo señala como su principal vía para informarse, frente al 24,7% que sigue recurriendo a la televisión

Las plataformas de streaming han dejado de ser, según el CAA, una opción minoritaria para convertirse en un componente habitual del ecosistema audiovisual andaluz. La suscripción supera el 80% entre los menores de 35 años, pero cae de forma progresiva a partir de los 54 y baja del 50% entre los mayores de 65. La situación económica y el nivel formativo también marcan diferencias: la tasa de suscripción es del 46,1% entre quienes tienen menos de estudios primarios, frente al 78,4% de quienes cuentan con estudios superiores.

El barómetro también explora la percepción social de los medios. Radio, televisión e Internet reciben valoraciones mayoritariamente matizadas en términos de imparcialidad, pluralismo y politización. La radio aparece como el medio mejor evaluado, mientras que la televisión presenta un sesgo más crítico, especialmente entre personas de mediana edad y con mayor nivel educativo. Internet, por su parte, es percibido como un espacio más difícil de valorar, aunque los jóvenes le atribuyen mayores niveles de imparcialidad y pluralismo que los grupos de más edad.

En cuanto a la politización, el diagnóstico es más claro: el 68,3% considera que la televisión y las plataformas audiovisuales están politizadas. El informe también alerta de los riesgos asociados a la inteligencia artificial, entre ellos la manipulación de imágenes, voces o identidades, citada como la principal amenaza.

Entre otros datos, el estudio recoge que el 80,3% de los hogares con menores declara que estos usan Internet y que el 62% de la población considera que el smartphone no debería llegar hasta los 16 años. Además, el 82,5% cree que en los contenidos audiovisuales existe sexismo en mayor o menor medida.