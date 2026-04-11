La Junta de Andalucía abre su séptima subasta de patrimonio, incluyendo tres solares en Nerja

La Junta de Andalucía abre otra subasta pública con un total de diez lotes de inmuebles repartidos en cinco provincias a lo largo de todo el territorio andaluz. Los interesados podrán presentar sus ofertas desde este mismo martes hasta el próximo 30 de abril. Así lo recoge el acuerdo del 30 de marzo de la Dirección General de Patrimonio -dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social- por el que se convoca la licitación, mediante procedimiento de subasta, de la enajenación de diversos inmuebles. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes dicho acuerdo.

En esta ocasión, un total de diez lotes propiedad de la Junta de Andalucía salen a subasta pública. En Córdoba, el texto recoge diversos solares de 1.038 metros cuadrados en el municipio de Adamuz, mientras en la capital se distribuyen en varios locales de la plaza Cardenal Toledo número 6, otros inmuebles en el número 6 de la calle Doctor Barraquer, así como seis locales en las calles Teresa López Chiquita y Gerda Taro.

En Granada, se subasta un inmueble de 1.660 metros cuadrados de la calle de la Ermita número 15 de la capital granadina, mientras en la vecina provincia de Jaén el acuerdo recoge un local en la calle Sánchez Ramade número 2 de la localidad de Linares. Asimismo, salen a subasta tres solares en el municipio malagueño de Nerja repartidos entre las calles Pueblo, Bruselas y Romeral Alto. Por último, este acuerdo de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social incorpora la enajenación de una nave industrial de la calle Ebanistería número 2 de Marchena, en Sevilla.

La séptima subasta convocada por la Consejería de Hacienda

Esta subasta con diez lotes es la séptima convocada por la Consejería de Hacienda en los últimos años. Se trata de la sexta subasta de bienes de la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda que ha logrado hasta el momento ingresar 138 millones de euros. "Hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Desde ese momento, se comenzó a identificar individualmente los bienes del patrimonio público y sacar a la luz aquellos que estaban sin uso o infrautilizados y sobre los que no existía ningún tipo de planificación o proyecto para el futuro (únicamente generaban un coste)", señala la Junta de Andalucía.

La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellos, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta fue tras el Covid, en abril de 2022. En esta ocasión, el objetivo era enajenar 23 inmuebles en todas las provincias y adjudicarlos a particulares y pequeños inversores. Se consiguieron vender 15 por un precio total de seis millones de euros, entre ellos el antiguo Pabellón de Japón, Austria e Israel de Sevilla o Villa Teresita de Granada.

Hubo una tercera convocatoria ese mismo año. En este caso de 33 suelos patrimoniales valorados en 81 millones de euros, entre ellos parcelas residenciales, terciarias o dotacionales. El resultado fue la enajenación de cuatro parcelas valoradas en 53,8 millones de euros, entre ellas la de Santa Bárbara en Sevilla o el solar del antiguo cuartel Mondragones en Granada.

La cuarta subasta se publicó en febrero de 2024 y abarcó catorce inmuebles de los que fueron adjudicados siete, entre ellas dos grandes fincas improductivas ubicadas en La Rinconada y Aznalcázar. Se obtuvieron siete millones de euros por estas operaciones.

La quinta subasta se publicó en mayo de 2024 y estuvo centrada en la venta de tres villas turísticas y dos residencias de tiempo libre de las cuales dos fueron vendidas por un importe total de 1,4 millones de euros. Para las otras tres se está tramitando en estos momentos la venta directa. Por último, la sexta subasta con un total de 27 inmuebles con un precio de salida que alcanzó los 22 millones de euros aunque obtuvo un resultado desigual.

Estos son los tipos mínimos de licitación

El procedimiento se realizará mediante dos subastas públicas sucesivas, con presentación de ofertas por escrito en sobre cerrado y posibilidad de realizar pujas al alza en el acto público de la segunda de ellas. El tipo mínimo de licitación en segunda subasta se reduce en un 25% respecto del tipo establecido para la primera en todos los lotes. Además, los interesados en participar deberán constituir una garantía equivalente al 5% del tipo mínimo de licitación de la primera subasta. En total, suman 7,5 millones de euros.

Los ofertantes podrán presentar sus solicitudes en las oficinas del registro de la Consejería hasta el próximo jueves 30 de abril a las 14:00 horas. Las ofertas registradas deberán ser iguales o superiores al tipo mínimo de licitación de la subasta en la que se participe. Según recoge el BOJA, los tipos para la primera subasta son los siguientes:

Solares en Adamuz (Córdoba): 40.226,55 euros.

Local comercial en la plaza Cardenal Toledo número 6 de Córdoba: 583.574,84 euros.

Locales en la calle Doctor Barraquer número 6 de Córdoba: 331.184,38 euros.

Seis parcelas en la calle Teresa López Chiquita de Córdoba: 356.403,91 euros.

Solar en la calle de la Ermita número 15 de Granada: 2.524.077,00 euros.

Local en la calle Sánchez Ramade número 2 de Linares (Jaén): 19.490,52 euros.

Solar en la calle Pueblo de Nerja (Málaga): 362.900,00 euros.

Solar en la calle Bruselas de Nerja (Málaga): 251.370,00 euros.

Solar en la calle Romeral Alto de Nerja (Málaga): 2.506.424,00 euros.

Nave industrial en la calle Ebanistería número 2 de Marchena (Sevilla): 599.135,26 euros.

Los interesados en la adquisición de los inmuebles tienen la oportunidad de conocerlos físicamente, previa solicitud presentada a las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la provincia en la que radique el inmueble.