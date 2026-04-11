Sucesos
Hallan muerto a un hombre de 43 años con signos de violencia a la salida de un bar en Barbate
Según fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, las primeras hipótesis apuntan que la muerte pudo estar relacionada con una pelea producida en ese mismo lugar
Domingo Díaz
Un hombre de 43 años fue hallado muerto la pasada madrugada a la salida de un bar de copas en Barbate, Cádiz. Una patrulla de la Guardia Civil encontró el cuerpo inconsciente y avisó a los servicios de emergencias.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron distintos facultativos. Una vez allí se pudo comprobar que la muerte no se había producido por causas naturales, sino que había signos de violencia en el cuerpo.
En ese momento se tuvo que activar el protocolo judicial. Según fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, las primeras hipótesis apuntan que la muerte pudo estar relacionada con una pelea producida en ese mismo lugar.
Las heridas presentes en el cuerpo son compatibles con un traumatismo craneoencefálico, explicaron fuentes del caso. Por el momento, no han trascendido más datos en relación con lo ocurrido, ya que se ha decretado el secreto de sumario.
La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación estos hechos. El Equipo de Personas de la Unidad Orgánica la Policía Judicial de la Benemérita de la comandancia de Barbate se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido.
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