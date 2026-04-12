Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "No me iré al Gobierno de Feijóo, lo de ser ministro se ha devaluado mucho en la etapa Sánchez"

Juanma Moreno defiende desde Andalucía un PP "de mayorías" desde el centro político. Niega que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se haya acercado a Isabel Díaz Ayuso y no despeja su futuro político. No aclara si estas son últimas elecciones pero sí cierra la puerta a volver a Madrid.

P. ¿Serán estas sus últimas elecciones como candidato del PP andaluz?

R. Si lo fueran, no lo diría nunca. Lo peor que puede hacer un dirigente político es introducir un elemento de distorsión e inestabilidad en su partido. Lo viví en la etapa de Aznar, cuando se abrió el debate sucesorio antes de tiempo. Si abres ese melón, la gente deja de preocuparse por los ciudadanos para preocuparse por los problemas internos. No voy a ser tan irresponsable. Será una decisión muy meditada, pensando en Andalucía y en el proyecto político que nos ha costado 40 años construir.

P. Fue usted quien dijo que solo gobernaría dos legislaturas, ocho años.

R. Lo dije desde la ignorancia. Hay objetivos que me marqué en 2019 y que todavía no he conseguido, por lo lenta y compleja que es la Administración. Una de las grandes reformas que necesita este país es podar los procedimientos administrativos, que son un engorro total para el ciudadano.

P. En Madrid no se creen que no vaya a dar el salto nacional. ¿Sería ministro de un Gobierno de Feijóo?

R. No. Con todos los respetos, entre ser ministro del Gobierno de España y ser presidente de una comunidad de casi nueve millones de habitantes, que además es tu tierra, no hay color. Mi prioridad y mi motivación es Andalucía. No dejaría de ser presidente de la Junta por ser ministro ni por ninguna otra cosa. Los ministros además se han devaluado mucho con Sánchez, son veintitantos, a muchos ni los conozco.

Juanma Moreno, durante la entrevista con El Correo de Andalucía / Santana de Yepes

P. ¿Es muy diferente el Alberto Núñez Feijóo que llegó a Madrid en 2022 del actual?

R. Pasar por Madrid lo ha robustecido. Superar todos los obstáculos que le han puesto en el camino lo ha convertido en un líder más fuerte, más sólido y más resiliente. Está mejor preparado para soportar las presiones que implica el Estado.

P. ¿Le preocupa el acercamiento con Isabel Díaz Ayuso?

R. Como presidente del partido tiene que tener cercanía con todos los presidentes. Alberto Núñez Feijóo es un presidente inclusivo, capaz de gobernar para todos. Cree en las políticas de mayoría y ahí va a estar situado: en el centro.

P. No creo que Ayuso estuviera cómoda en el centro político.

R. Digamos entonces en un PP de las mayorías. Pero la mayoría en España se construye desde el centro y desde la moderación. Eso permite gobernar para todos, respetar al adversario y las reglas del juego, e integrar a personas que piensan distinto.