Antonio Maíllo se muestra "optimista" con el CIS andaluz y exige que "Andalucía vote sabiendo la verdad sobre los cribados"

"Andalucía tiene que votar sabiendo la verdad". El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, que se ha mostrado muy positivo con los resultados que les otorgan las encuestas, ha exigido este martes al Gobierno que lidera Juanma Moreno que expliquen antes de los comicios lo ocurrido con el cribado del cáncer de mama.

Maíllo ha citado a la prensa a las puertas de la sede central del SAS en Sevilla. La sanidad ha sido la gran baza de la oposición contra el Gobierno de Juanma Moreno. Las listas de espera, la presunta irregularidad de los contratos de emergencia y, finalmente, los fallos en el cribado del cáncer de mama han marcado los ritmos de la legislatura y la presión que ejercía la izquierda sobre las políticas populares.

"Mintieron, atacaron a las víctimas, se victimizaron ellos y siguen sin decir cuántas personas han muerto", ha denunciado el candidato de la coalición de izquierdas. Así, después de definir al presidente de la Junta como "clasista y racista", ha señalado que Moreno "desprecia a las mujeres que han sido víctimas de la crisis de los cribados".

El "problema más importante" de los andaluces

Según los datos del Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) la sanidad vuelve a ser el principal problema que, a ojos de los encuestados, padece actualmente Andalucía, seguido muy de cerca por la vivienda. De hecho, esta respuesta se repite cuando el Barómetro pregunta a la ciudadanía por el problema que más les afecta de forma personal, a lo que el 18% de los andaluces responde con la sanidad.

Ante los resultados del Centra, el líder de la coalición Por Andalucía, se ha mostrado muy sorprendido siendo la sanidad el "problema más importante" y el que, como él ha explicado, más "inquieta" a la ciudadanía, desde el Barómetro se apunte a que el PP podría revalidar la mayoría absoluta. El sondeo le da a los populares una horquilla de entre 54 y 57 escaños y para poder gobernar en solitario, Moreno necesita 55.

La situación de la sanidad ha servido para que el líder nacional de Izquierda Unida haya explicado que "va a haber una movilización de los sectores progresistas, que sepan que si se movilizan hay cambio de gobierno". Este mismo domingo se produjo una manifestación en la que los sindicatos reclamaban un cambio de rumbo en la sanidad andaluza. Así, ha asegurado que "Por Andalucía quiere ser protagonista de ese cambio".

"Optimista" con el Centra

Maíllo se ha mostrado "muy optimista" tras la previsión de voto que le otorga el conocido como CIS andaluz publicado este martes. La coalición obtendría entre cinco y seis diputados (en la actualidad tiene cinco), con el mismo porcentaje de votos que en 2022. Sin embargo, por fechas, el sondeo no refleja el acuerdo del Viernes Santo, como lo han definido, en el que Podemos reafirmó su pertenencia a la formación.

Noticias relacionadas

"Vamos con la flecha para arriba hemos mejorado en apoyos, simpatía y grado de conocimiento del candidato", ha asegurado Maíllo ante las preguntas de los medios. Además, ha explicado que el acuerdo Viernes Santo, nace del "mandato popular" y confía en que "va a ir creciendo". "Hemos analizado que la tendencia es ascendente y hay un grado de simpatía social que va a ir a más", ha defendido.