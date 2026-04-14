Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes

El nuevo pacto alcanzado entre el Gobierno andaluz y los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de 120.000 profesionales sanitarios implicará, en la práctica, una subida salarial a prácticamente toda la plantilla que se aplicará en dos fases. La primera parte, el pago de los atrasos entrará en vigor este mismo año 2026 con efectos retroactivos. La segunda parte, el procedimiento de encuadre completo, a través de un procedimiento extraordinario que se ejecutará en el último trimestre de este año, entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Ambas medidas elevarán el coste del modelo de carrera profesional en el sistema sanitario por encima de los 300 millones de euros anuales.

El acuerdo, calificado de "histórico" por los sindicatos, fue aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el que además se determinó la memoria económica, el alcance real de las medidas y su calendario de ejecución. Según los datos que obran en el expediente, cuando finalice el proceso en torno a 93.000 profesionales cobrarán el complemento de carrera profesional (que se obtiene tras acreditar un periodo mínimo de tiempo de cinco años en cada tramo y cumplir unos criterios básicos en el procedimiento de evaluación) lo que supone 17.490 más que en estos momentos. Los importes que se abonarán serán también superiores una vez reajustados los niveles en relación con el modelo que hasta ahora existía.

El primer punto del acuerdo es el pago de los atrasos y la ejecución de los procesos permanentes pendientes del anterior modelo a extinguir que no concluyó los procesos de promoción a los niveles III, IV y V en los plazos previstos. Este proceso se ejecutará durante este año 2026 e implicará un incremento presupuestario respecto a las cuentas planificadas en 2025 y que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Concretamente, se estima un coste de 102 millones de euros dado que estos atrasos recogen cuantías desde el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2026. Esto implicará, tal y como recoge la memoria, la obligatoriedad de realizar modificaciones presupuestarias. "Supone un esfuerzo presupuestario extraordinario", resume la memoria económica en relación a los atrasos. En total, se estima que el año se cierre en torno a los 327 millones de euros frente a los 257 estimados inicialmente.

El segundo punto es el que tiene un ámbito mayor. El compromiso de la Junta de Andalucía es que antes de que acabe este año se convocará un procedimiento extraordinario de encuadre al que se podrán presentar todo el personal sanitario que no tenga un nivel asignado y aquellos que lo tienen pero que pueden mejorar con los nuevos criterios. En este proceso extraordinario de encuadre se determinará "el nivel de carrera profesional desde el que cada profesional se incorporará al nuevo modelo ordinario de carrera profesional". El coste total del sistema en 2027 una vez descontadas las jubilaciones será de 316 millones de euros.

Se establecen dos vías de acceso para los niveles III, IV y V. La primera se basa en los servicios prestados y un baremo de méritos, otorgando un porcentaje de la cuantía retributiva en función del nivel alcanzado, mientras que la segunda vía, la de acreditación, permitirá percibir el cien por cien de las retribuciones correspondientes.

Esto permitirá ascensos y reconocimientos excepcionales a todo el personal de la administración pública sanitaria. El compromiso es que sus efectos en las nóminas se perciban a partir del 1 de enero de 2027. Esta medida tendrá un impacto económico de 112,4 millones de euros, aunque habrá que descontarle, según los cálculos de la memoria económica, que el elevado ritmo de jubilaciones implicará un ahorro en complementos de personas de mayor edad que se cifra en 20,9 millones de euros.

Cinco niveles en función de la antigüedad

El nuevo modelo de carrera profesional del SAS toma como punto de partida el ya existente aunque revisa los requisitos para pasar de un nivel a otro, introduciendo factores como el periodo de formación de MIR que computa ahora para pasar de un nivel a otro. Asimismo, se regula los sistemas de evaluación del desempeño estableciendo nuevos criterios, que han sido consensuados con los sindicatos para pasar de uno a otro tramo.

El salto de un nivel a otro supone en la práctica una mejora económica. Un especialista sanitario, por ejemplo, puede cobrar un complemento sanitario de 120 euros mensuales si está en el nivel I y puede alcanzar incluso los 1.249 euros mensuales si se encuentra en el nivel V, el importe máximo previsto en la tabla. En medio hay otras cuantías asignadas como los 312 euros para el nivel II, 624 euros para el nivel III 937,35 euros para el nivel IV.

Lo mismo ocurre con un diplomado sanitario, como un técnico, que pasa de 78,51 euros en el nivel 1 a 208,33 en el nivel V o, con menor cuantía, para un personal de gestión. En este caso un nivel I dentro de la carrera profesional supone 16,10 euros y un nivel V un total de 166 euros.

Respaldo de los sindicatos

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno viene precedido por una firma con todos los sindicatos que se materializó el pasado 25 de marzo. Todos han mostrado su respaldo a un convenio que consideraban una asignatura pendiente del sistema sanitario andaluz y que en la práctica permite una evolución laboral y económica siguiendo principios de "igualdad, mérito, capacidad, transparencia y sostenibilidad".

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Este acuerdo con el seno de la Mesa Sectorial (SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT), que llega en plena crisis entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad, sustituye al firmado en 2006 y se une a otros también firmados por unanimidad como el del Pacto de Bolsa que estaba bloqueado desde 2013. Fuentes presentes en la mesa aseguran que se trata de un acuerdo histórico que permite, además, unificar las normas existentes acumuladas en los últimos años y avanzar hacia un modelo único, más coherente y previsible.