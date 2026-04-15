Sanz dice que el centro de salud del Campillo Bajo "es un ejemplo del desastre de la gestión de Montero"

El coordinador del Área de Sanidad, Presidencia y Emergencias del PP andaluz y candidato popular a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha destacado en Antequera que "la fotografía del desmantelamiento de la sanidad" que ofrece la candidata socialista, María Jesús Montero, "es la del centro de salud de Campillo Bajo, que cerró en 2010 cuando era consejera de Salud" y que, "sin embargo, ahora, con el Gobierno de Juanma Moreno ya está en obras".

Para el candidato 'popular', este es un ejemplo más de la "desastrosa gestión de Montero como titular de Salud". Así lo ha expuesto durante una visita a Antequera junto al secretario general del PP de Málaga y también candidato 'popular' a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, y el alcalde del municipio, Manuel Barón, donde ha valorado la rehabilitación integral iniciada en este centro de salud "y que permitirá su reapertura 16 años después tras una inversión de 2,8 millones de euros".

"Las promesas se cumplen y así pueden verlo los ciudadanos", ha subrayado Sanz, al tiempo que ha afirmado que "jamás se tenía que haber hurtado a Antequera esta infraestructura sanitaria". Además, ha recordado la apertura en 2022 del servicio de urgencias extrahospitalarias de este centro de salud.

Ha incidido en que "los andaluces y los malagueños también saben distinguir. No compran el paripé de María Jesús Montero, una candidata que sigue instalada en Madrid".

El dirigente 'popular' ha destacado que la sanidad pública andaluza cuenta ahora "con más inversión, más profesionales y más y mejores infraestructuras" y ha recordado que Montero "recortó 1.590 millones de euros del presupuesto de sanidad entre 2010 y 2018 y redujo la plantilla en 7.700 profesionales sanitarios, además de esconder a 540.833 pacientes de las listas de espera oficiales, una situación donde sólo el 50% de los médicos residentes se quedaban a trabajar en Andalucía".

"Frente a décadas de parálisis y proyectos olvidados en los cajones, este Gobierno está levantando nuevos hospitales y centros de salud allí donde antes sólo había promesas incumplidas", ha abundado y ha lamentado que "Montero destrozó la sanidad pública andaluza".

En este sentido, ha argumentado que "el compromiso" con lo público de Juanma Moreno "se refleja en gasto mínimo destinado a conciertos sanitarios" y ha afirmado que "este año alcanza el 3,47%, por debajo de más del 5% del PSOE y de la media nacional, situada en el 8,6%". Asimismo, ha señalado que "el gasto en sanidad por habitante es el más alto de la historia, con 1.887 euros por andaluz, por encima de la media estatal".

De igual modo, Sanz ha apuntado "hitos" como "la inauguración del centro de salud de Los Pacos, en Fuengirola; la ampliación de La Carihuela en Torremolinos, los dos nuevos centros de salud de Las Chapas y Ricardo Soriano y la ampliación del hospital Costa del Sol tras 18 años paralizado y que ha contado con una inversión de 100 millones de euros, además del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cuyas obras ya están en marcha tras una adjudicación histórica de más de 540 millones de euros".

"Estamos construyendo el mañana de nuestra sanidad con proyectos de una envergadura sin precedentes", ha añadido, aludiendo desde la primera piedra del centro de salud de El Palo hasta las obras en el Hospital Pascual. "Nuestra hoja de ruta es clara: no descansaremos hasta que cada municipio, desde Nerja hasta la Axarquía, cuente con las infraestructuras sanitarias de vanguardia que merece", ha insistido.

Así, ha valorado que Andalucía "es hoy el faro al que miran pacientes de todo el país para el tratamiento de 49 enfermedades de alta complejidad, con un programa de cribado neonatal que nos sitúa a la cabeza de España detectando hasta 34 enfermedades y una red con cinco institutos de investigación biomédica de prestigio internacional".

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"Sabemos que aún quedan retos importantes. Pero si hay algo claro es que hoy Andalucía está mejor que hace siete años y tiene un rumbo definido", ha concluido el dirigente 'popular' y candidato a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.