Por Andalucía apuesta por una red de educación infantil pública y por "proteger la calidad del empleo"

La coalición Por Andalucía ha remarcado este sábado su "apuesta por una red de educación infantil pública y por proteger la calidad del empleo".

Así lo ha puesto de relieve después de que el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y su homóloga en Málaga, Toni Morillas, se hayan sumado este sábado desde la Plaza de la Constitución de Málaga a las movilizaciones de las trabajadoras del ciclo 0-3 años convocadas para reivindicar unas condiciones laborales "dignas", según se informa en una nota.

A su vez, la coalición de izquierdas ha denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "ha renunciado a 120 millones de euros que iban destinados a la educación infantil pública, a costa de la precariedad de estas trabajadoras".

En este contexto, desde Por Andalucía se comprometen a "blindar la financiación necesaria para reducir ratios, garantizar la pareja educativa y asegurar que haya recursos especializados que atiendan la diversidad que haya dentro de las aulas andaluzas".

El diputado en el Congreso y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, se ha preguntado en la referida concentración convocada por la Plataforma Andaluza de Trabajadoras del Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía "qué tipo de sociedad queremos construir para el futuro".

Valero ha defendido que "la educación infantil de cero a tres años es fundamental, pero es la gran maltratada", y en esa línea ha acusado a Juanma Moreno de "concebirla como un negocio". Frente a "más precariedad, peor servicio y más desigualdad", desde Por Andalucía apuestan por "entender la educación infantil como un derecho".

El dirigente de IU ha reivindicado así el "derecho a una atención digna para niños de cero a tres años", así como a "condiciones justas para las trabajadoras", y a "tener una red 100% pública, con ratios adecuadas y con gestión directa porque las trabajadoras de la educación infantil no solo cuidan, también educan, también construyen futuros".

Por último, Valero ha señalado que "desde Por Andalucía lo tenemos claro". "Defender lo público, dignificar a las trabajadoras de educación infantil y garantizar recursos para lo más preciado. Nuestros niños y niñas de cero a tres años. Porque con el futuro de Andalucía no se hace negocio,. Se cuida, se educa y se protege", ha proclamado.

Apoyo a las reivindicaciones del sector

Por su parte, la coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, ha subrayado que desde Por Andalucía han querido sumarse a estas movilizaciones "apoyando las reivindicaciones de las trabajadoras de la educación de cero a tres años porque la educación no es un privilegio, la educación es un derecho".

Morillas ha manifestado que "estamos reivindicando el derecho de nuestros hijos y de nuestras hijas a la educación de cero a tres años. Estamos reivindicando el derecho también a la conciliación de las familias trabajadoras. Y, sobre todo, el derecho de las trabajadoras a tener condiciones laborales dignas", ha abundado.

"Por eso, nuestro compromiso es que a partir del 17 de mayo haya una apuesta por incrementar la financiación de cero a tres años para garantizar condiciones laborales justas para las trabajadoras, para reducir las ratios dentro del aula, para garantizar pareja educativa y para garantizar que hay recursos especializados que atiendan la diversidad que hay dentro del aula", ha señalado.

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Por último, Morillas ha indicado que "hoy, las trabajadoras del cero a tres años en Málaga, en Sevilla, también en Madrid, están en pie, movilizándose, defendiendo sus derechos y también el derecho de nuestros hijos y de nuestras hijas a una educación pública inclusiva de calidad, también en el ciclo de cero a tres años", ha finalizado.