Juanma Moreno anuncia en Córdoba una ley contra la despoblación y la ejecución de la Autovía del Olivar

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo en Córdoba que si el PP revalida la confianza de los andaluces impulsará la primera ley de desafío demográfico y desarrollo rural, con objeto de igualar servicios y oportunidades, y actuar así ante la despoblación.

Este ha sido uno de los compromisos planteados para la próxima legislatura, durante el cierre de la intermunicipal del PP celebrada en el Parador de la Arruzafa. Ante medio millar de asistentes, entre quienes se hallaban numerosos alcaldes y concejales populares, Moreno Bonilla también se ha comprometido a ejecutar las obras pendientes de la Autovía del Olivar en Córdoba, Jaén y Sevilla, mencionando la variante de Cabra.

"Montero viene con las pilas cargadas para freírnos"

Asimismo, ha anunciado que "vamos a seguir bajando impuestos y vamos a bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos". El presidente se ha detenido en este último gravamen, ya bonificado por la Junta en 2019 en transmisiones a descendientes o cónyuges, y ha avanzado que la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, "si tiene opción de gobernar, lo volverá a poner. Quien nos fríe a impuestos en el Estado viene con las pilas cargadas para freírnos a todos otra vez en Andalucía".

Córdoba, "clave en el sur de Europa"

Juanma Moreno ha reivindicado la gestión de la Junta de Andalucía en Córdoba, aludiendo a proyectos como el hospital de Palma del Río y la nueva sede judicial de Lucena, y ha afirmado que en esta provincia "podemos salir a la calle con la cabeza alta, avanza en la economía y en lo social".

A este respecto, ha reivindicado que Córdoba tiene ahora un 26% menos de trabajadores parados que en 2018 y que sus exportaciones han aumentado un 58%. Asimismo, alberga más tejido industrial y "se ha convertido en clave en el sur de Europa", ha subrayado, haciendo referencia a Keyter y a la base logística del Ejército de Tierra (Blet).

"No nos podemos permitir el lujo de los extremeños"

En un ambiente muy distendido, y entre ovaciones y vítores, el líder de los populares andaluces ha reconocido que "obtener la mayoría de los apoyos es posible en Andalucía, pero muy difícil". Después de que PP y Vox hayan alcanzado recientemente un acuerdo para formar el próximo Gobierno de Extremadura tras meses de negociación, Moreno Bonilla ha asegurado que "no nos podemos permitir el lujo de nuestros hermanos extremeños, seis meses paralizados por el capricho de otra fuerza política".

En su intervención, ha aludido a diferentes hitos alcanzados en los últimos años, reivindicando que "Andalucía no puede cambiar su vía. Por primera vez, no vamos detrás de nadie". Así, ha detallado que, si cada fuerza política presente en el Parlamento andaluz lograse solo un escaño más, el PP perdería "la mayoría de estabilidad de estos cuatro años".

Alberto Núñez Feijóo, Antonio Repullo y José María Bellido, este domingo en Córdoba. / Manuel Murillo

Bellido: "Tenemos que conseguir que el cambio llegue a España"

La intermunicipal del PP andaluz, celebrada bajo el lema Con la fuerza de Andalucía, ha sido abierta por al alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha valorado que "el municipalismo ha sido agente principal del gobierno del cambio de Juanma Moreno".

Bellido ha significado los avances propiciados por la Junta de Andalucía durante los últimos años, con normas y otras iniciativas en materia de vivienda, turismo, espacios productivos, industria, impuestos, policías locales y emergencias. "Tenemos que conseguir que en las próximas elecciones locales sean todavía más los ayuntamientos que se sumen al cambio y que también llegue a España".