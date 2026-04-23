Moreno defiende al restaurante de Montilla ‘Las Camachas’ ante los insultos recibidos en redes: “Todo mi apoyo y animo a visitarlo”

En sus más de 60 años de historia, el restaurante cordobés Las Camachas, ubicado en Montilla, no podía imaginar que una simple foto en redes sociales iba a causar tal revuelo y ser la fuente de un escrache digital con comentarios negativos e insultos.

Como muchos otros establecimientos, este restaurante, cuyas puertas abrieron en 1962 y es un referente en la localidad, suele compartir en redes su día a día, así como la visita de políticos, famosos y conocidos. En esta ocasión la visita fue la del presidente y candidato a la reelección al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que hizo parada en Montilla dentro de su caravana de precampaña hace unos días.

Desde el local no dudaron en inmortalizar la visita y compartirla en su perfil de Instagram: “En Las Camachas hemos recibido una visita muy especial: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En un restaurante donde el sabor local es protagonista y lo andaluz se lleva por bandera, ha podido descubrir la riqueza gastronómica que define a Montilla: tradición, autenticidad y mucho carácter. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia como comensal en esta casa por la que pasa la historia de Montilla. ¡Gracias!”

El resultado de esta imagen, que cuenta con más de 800 ‘me gusta’ ha sido una campaña negativa de usuarios de redes animando a la gente a no acudir al restaurante y boicotearlo. “Ya sé donde no ir” o “No volveré a ir” son algunos de los comentarios.

Comunicado del restaurante

La repercusión de la imagen y de los comentarios ha llevado al restaurante a publicar un comunicado para aclarar la situación. “Las Camachas, fundado en 1962, ha sido desde sus inicios un espacio abierto, plural y acogedor, donde todas las personas son bienvenidas sin distinción de ideología política, raza, religión o condición. A lo largo de nuestra historia, han pasado por nuestras mesas personalidades de muy diversa índole: desde figuras políticas de diferentes sensibilidades, como en su día Julio Anguita, hasta actores y actrices como Belén Rueda, artistas, cantantes, directores de cine y teatro como el montillano Juan Carlos Rubio, escritores de la talla de Camilo José Cela, cocineros y chefs reconocidos, así como representantes de la Iglesia, entre ellos cardenales y obispos. Del mismo modo, recibimos habitualmente a influencers y a personas de todos los ámbitos de la sociedad”.

Y añaden respecto a quienes animan a no ir al restaurante: “Y a quienes, por motivos ideológicos o personales, sientan la necesidad de no volver, queremos decirles con todo el respeto que Las Camachas seguirá siendo su casa, como siempre lo ha sido, y aquí estaremos para recibirles cuando así lo deseen”.

El apoyo de Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, ha salido en apoyo del establecimiento ante lo ocurrido. En su perfil de X se ha hecho eco de la campaña contra el restaurante.

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“La fuerza de Andalucía son los emprendedores y trabajadores que hacen crecer esta tierra, como los del restaurante Las Camachas. En Andalucía no hay lugar para quienes buscan propiciar la crispación y el odio desde afuera, como aquellos que han atacado a este local en redes sociales. Todo mi apoyo al equipo de Las Camachas (al que, por cierto, animo a visitar por su muy buena comida y servicio)”