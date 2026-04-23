Puente apremia a Moreno a abrir 30 carreteras cerradas para el AVE a Málaga

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apremiado este jueves a la Junta de Andalucía y a las diputaciones provinciales andaluzas a abrir las treinta carreteras que aún permanecen cortadas para poder poner en marcha la reapertura del AVE a Málaga, prevista para el 30 de abril.

"Con toda la prisa que han metido, espero que ahora actúen pronto y en consecuencia", ha expresado Puente en declaraciones a los medios de información tras participar en la ofrenda floral por el Día de Castilla y León en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros.

El ministro ha explicado que el proceso ha resultado complejo debido a la necesidad de construir un muro de contención en la parte superior para asegurar una línea eléctrica antes de acometer el desmonte del muro que contenía el talud adyacente a las vías. Asimismo, ha confirmado que el problema de fuga en un túnel, que también afectaba a la circulación, ya ha sido resuelto.

Aunque la apertura de este servicio esté previsto para el 30 de abril, como ya anunció el ministro, Puente ha subrayado que aún queda obra por hacer: "Abriremos una de las dos vías hasta que concluyamos, aunque el servicio se prestará con normalidad", ha indicado.Por ello, ha optado por no fijar una fecha para la reapertura total, incluida esa segunda vía, de este servicio. "No quiero comprometer fechas porque la obra es tremendamente compleja", ha indicado Puente, quien ha manifestado su esperanza de que los trabajos restantes no se demoren mucho tiempo para recuperar la capacidad total de la línea.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en Villalar. / L.O.

Por otra parte, el ministro ha aprovechado su intervención para trasladar una crítica a la gestión de la Junta de Andalucía y a las diputaciones gobernadas por el Partido Popular en relación con el estado de las carreteras en dicha comunidad. Puente ha instado a estas administraciones a actuar con diligencia en la reparación de una treintena de vías que se encuentran cortadas en territorio andaluz, expresando su confianza en que pronto aborden estas actuaciones con la misma celeridad que han reclamado para la infraestructura ferroviaria nacional.

Carreteras cortadas desde principios de año en Andalucía

La lista de carreteras cortadas totalmente o con restricciones en la circulación son las siguientes: A-7202 (Archidona), A-7150 (Casares), MA-6406 (Teba), MA-8401 (Jimera de Líbar), MA-8306 (Benalauría), A-5200 (Alcalá de los Gazules y San José del Valle), CA-9101 (Olvera), CA-9113 (El Gastor y Setenil9, CA-8104 (Ubrique), CA-5200 (Alcalá de los Gazules y San José del Valle), A-381 (Medina Sidonia), A-3125 (Fuentidueña), C-334a (Lucena y Rute), CO-8203 (Almedinilla y Brácana), A-3125 (Baena), A-3001 (Adamuz), SE-GI-01 (El Calonge), GR-3407 (Vallequemado e Íllora), GR-4105 (Beas de Guadix y Marchal), GR-3201 (La Peza) A-4000R1 (Iznalloz), A-6000 (Villargordo y Mengíbar), JV-5015 (La Condesa), la A-8126 (Coripe), SE-9225 (Algámitas y Pruna), A-303 (Guarromán), A-32 (Villacarrillo) y JV-5015 (Villanueva de la Reina).