Impulsan ‘Lideresas’, el primer repositorio de mujeres empresarias andaluzas

Investigadoras de las universidades de Granada, Málaga y Jaén coordinan la iniciativa de ciencia ciudadana ‘Lideresas’ donde desarrollarán el primer repositorio interactivo y multimedia de mujeres economistas y empresarias nacionales e internacionales, con especial foco en el ámbito andaluz.

Esta plataforma aplicará el método científico para incorporar biografías femeninas y contribuciones olvidadas, que validará el equipo experto, para transformarlas en recursos de acceso abierto, según informa la Fundación Descubre en un comunicado. La plataforma será cocreada por el equipo investigador y un millar de alumnos y alumnas de 33 asignaturas de las tres universidades implicadas, junto con 11 docentes, agentes sociales y centros educativos en las provincias de Granada, Málaga y Jaén.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía y se presentó en la Universidad de Málaga a un centenar de alumnos del grado de Periodismo. Al acto asistieron la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz; la directora del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, Carmen Cortés y la presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación, Giovanna G. de Calderón.

Las coordinadoras apuntan que el conocimiento generado en el proyecto no se quedará en las aulas. Además de la plataforma web, que contará con un chat y juegos interactivos, se diseñará una exposición itinerante física de 10 paneles que recorrerá Andalucía. Junto a la muestra, se han previsto actividades participativas como la gymkhana ‘La huella de las líderes’. En ella, la ciudadanía rastreará a mujeres emblemáticas resolviendo pruebas basadas en la investigación realizada, a lo largo de un itinerario urbano.

La plataforma aplica el método científico historiográfico para identificar, documentar y analizar la trayectoria de mujeres relevantes en la economía y la empresa, tanto teóricas, como directivas y emprendedoras. Recopilará biografías históricas y actuales del ámbito nacional e internacional, con especial foco en el andaluz.

El repositorio se podrá consultar en abierto por disciplinas (historia del pensamiento económico, gestión, marketing, finanzas, relaciones laborales…), así como por provincias. Para garantizar la veracidad y calidad científica de los contenidos generados por el alumnado, se ha previsto un comité de expertos de las universidades participantes.

El alumnado universitario, tutorizado por 11 docentes, investigará perfiles de mujeres y se encargará de incorporarlo a la web. A ellos se suma la participación ciudadana con talleres en asociaciones locales, como Mujeres para el Diálogo, para identificar las ‘lideresas de barrio’, figuras locales que merecen ser investigadas.

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Tras el desarrollo de la plataforma, el proyecto iniciará su difusión en centros educativos de Granada, Málaga y Jaén. En este sentido, el objetivo es proporcionar a los docentes de secundaria y bachillerato materiales didácticos gratuitos en abierto (repositorio web y la guía didáctica ‘Lideresas Aportaciones de las mujeres andaluzas a la economía y la empresa’) para incluir la perspectiva de género en sus asignaturas de economía y empresa. También están previstas presentaciones en asociaciones y empresas, para abrir el proyecto a la ciudadanía.