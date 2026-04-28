La desconfianza en la clase política crece: el 80% de los jóvenes andaluces cree que mienten

Medio millón de jóvenes votará el próximo 17 de mayo sus primeras elecciones autonómicas, sin embargo, su confianza en los políticos cae en picado. Política y juventud son dos términos que no suelen estar relaiconados. Medio millón de jóvenes están llamados a las urnas y Plan International ha realizado una encuesta para conocer las sensaciones y preocupaciones políticas y sociales de los más jóvenes.

Los datos responden al informe ASÍ SOMOS: El estado de la adolescencia en Andalucía. El documento revela que una de cada diez personas de la comunidad es adolescente. En concreto, hay más de 490.000 entre 12 y 17 años y algo más de medio millón entre 18 y 21. Sin embargo, lamentan que "muchas políticas públicas, iniciativas y procesos de participación institucional no tienen en cuenta sus demandas y necesidades".

"Han dejado de confiar en la política como herramienta de cambio, especialmente las chicas", sostiene el estudio. Si se atiende a los datos sobre cuánto creen los jóvenes andaluces que los políticos les escuchan, el 80% de ellas consideran que no les prestan atención frente al 72% de los chicos. Una cifra similar a la media nacional, donde el 77% de ellas y el 78% de ellos creen que no son escuchados.

Partidos políticos

Si bien la mayoría de ellos consideran que la política es necesaria para la sociedad, el 79% de las chicas y el 72% de los chicos creen que todos los políticos mienten. En general, ellos están mucho más satisfechos con la clase política, de hecho, solo el 70% de los jóvenes cree que ningún político les representa. En el caso de las chicas, esta cifra aumenta hasta 73%, por debajo de la media española, que está en el 74% en ambos casos.

"La adolescencia y la juventud andaluza no es indiferente ni pasiva; es crítica y profundamente consciente del mundo en el que vive", explica Virginia Saiz, directora general de Plan International, que anima a escuchar a los más jóvenes. Además, ante estos resultados y la cercanía de las elecciones autonómicas, Saiz insiste en la importancia de poner "en el centro de sus campañas electorales a los y las adolescentes".

El estudio revela un cambio en la tendencia. Así, solo el 24% de las chicas cree que la política no es un espacio para las mujeres jóvenes. Aun así, deciden no participar en los partidos políticos de forma activa. De hecho, solo el 6% de las jóvenes encuestadas está inscrita en alguna formación política frente al 11% de los chicos. De hecho, participar en agrupaciones políticas es una de las acciones que menos realizan.

Temores ante el futuro

En general, los jóvenes andaluces confirman participar en más manifestaciones y movilizaciones que los chicos de la misma edad de otras comunidades autónomas. En realidad, el interés de las jóvenes se centra más en colaborar en causas concretas que en partidos. De hecho, cuatro de cada 10 chicas realiza donaciones y uno de cada 10 andaluces entre 12 y 21 años realizan alguna actividad de voluntariado.

Expresarse no es una cuestión sencilla para ellos. A preguntas de Plan International, reconocen que las críticas por sus ideas o su forma de pensar son habituales. Esta situación es especialmente llamativa en el caso de los chicos, ya que el 84% de ellos defiende haber recibido críticas frente al 69% de las chicas. Desde el estudio sostienen que "esta dificultad para compartir opiniones podría estar alimentando el desinterés político".

En general, los jóvenes andaluces están satisfechos con su vida, así lo aseguran el 73% de las chicas y el 71% de los chicos. Pese a esto el futuro sí que les hace pararse a pensar, puesto que el 49% de las jóvenes y el 36% de los jóvenes asocia el futuro con sentimientos negativos. Aun así, la palabra "ilusión" es la que más repiten ellos (30%) y ellas (25%) al ser preguntados por los años que están por venir.