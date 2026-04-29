Cuenta atrás para las elecciones andaluzas: ¿qué se juega cada partido el 17M?

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018.

A falta de tres días para el comienzo oficial de la campaña, los partidos engrasan la maquinaria electoral, pero ¿qué se juega cada uno el 17 de mayo?

Moreno busca otra mayoría absoluta que le 'libere' de Vox

El actual presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, parte como claro favorito para las próximas elecciones que, según las previsiones, parecen reducirse a la incógnita de si obtendrá o no otra mayoría absoluta para poder mantener su independencia y seguir 'liberado' de Vox.

Con todos los sondeos a favor, que le sitúan rozando la que sería su segunda mayoría absoluta, Moreno se juega el gobierno en solitario ya que si le falta un solo diputado, Vox ya ha advertido de que pedirá gobernar y pondrá exigencias similares a las de Extremadura o Aragón, entre ellas la denominada "prioridad nacional".

Los postulados de Vox cuadran poco con el discurso que el presidente andaluz defiende -aunque ya pactaron la investidura de Moreno para que llegara al poder en 2018- y le dificultarían mantener el perfil de moderación que le ha erigido en un barón del PP de referencia.

Moreno se juega evitar "los líos", como él ha denominado a tener que sentarse con Vox, y mantener la "estabilidad". Además, en caso de que se abriera una negociación, habría meses de parón en la Junta.

La candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero / Álex Zea

Montero, a por la sorpresa con los pronósticos en contra

La candidata socialista, María Jesús Montero, afronta la difícil tarea de dar la vuelta a las encuestas, según la mayoría de las cuales no mejoraría los resultados de 2022 del PSOE andaluz, cuando consiguió 30 diputados. Para ello necesita recuperar al votante socialista de antaño, que dejó de apoyarles desde 2018, y revitalizar al partido, con una histórica base social en la comunidad.

Montero, que dejó sus responsabilidades como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, afronta las elecciones andaluzas con la sanidad pública como caballo de batalla, sabedora de que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y de que le ha supuesto a Moreno su mayor crisis por los cribados de cáncer.

El difícil reto de Montero no solo necesita mejorar ampliamente los pronósticos, sino que requiere una izquierda fuerte con la que poder pactar posteriormente y, además, sumar más que PP y Vox, una opción a la que hasta ahora no se ha aproximado ningún sondeo.

Si salta la sorpresa y hay una debacle de la derecha, Montero tendría que pactar con Por Andalucía y Adelante, previsiblemente. Pero si se cumplen los pronósticos actuales, se quedaría al frente de un PSOE andaluz que tendría que gestionar otra travesía.

Manuel Gavira, candidato por Vox a las próximas andaluzas. / álex zea

Vox quiere evitar la mayoría absoluta del PP para ser la llave

El objetivo de Vox en estas elecciones es claro: evitar que Juanma Moreno repita la mayoría absoluta. Solo en ese caso, independientemente del número de diputados que obtengan, conseguirán tener fuerza y ser decisivos en el tablero político andaluz.

Los de Santiago Abascal -su candidato en Andalucía es Manuel Gavira- se juegan entrar en el Gobierno, como ya han logrado en Extremadura y Aragón, y mantener el crecimiento de su formación con la vista puesta en las próximas elecciones generales, su gran objetivo.

El propio Abascal no ha dejado resquicio a la duda y ha pedido, incluso antes del inicio de la campaña, que se les vote masivamente para evitar la mayoría absoluta: "No nos dejéis con una fuerza pequeña", dijo en su primer mitin en Málaga.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. / l.o.

Por Andalucía prueba la fuerza de la coalición de izquierdas

En un momento de indecisión a nivel nacional sobre la posible gran coalición de izquierdas, Por Andalucía prueba la fuerza electoral de la unión de estos partidos (IU, Sumar, Podemos, entre otros), con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato.

El objetivo que se han marcado pasa por doblar su representación actual y llegar a los diez diputados, con la meta de formar gobierno, aunque las encuestas los mantienen en niveles similares a los de 2022 o con algún ligero aumento.

El riesgo para Por Andalucía es el de quedar reducido a un pequeño grupo en el Parlamento andaluz sin relevancia a la hora de influir en las políticas, como ha ocurrido en la pasada legislatura, y además tienen la amenaza por la izquierda del crecimiento de Adelante.

Los sondeos sitúan a Adelante Andalucía, con José Ignacio García al frente, por encima de Por Andalucía. / VICTORIA FLORES

Adelante Andalucía, a seguir subiendo

Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, mantiene sus expectativas de seguir creciendo, lo que se está viendo sustentado en sondeos como el CIS, que le sitúan por encima de Por Andalucía.

Con una política de izquierdas 'independiente' de los postulados de partidos con estructura a nivel nacional y con la defensa del andalucismo por bandera, el partido impulsado por Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos busca aumentar su representación en la Cámara autonómica (ahora tienen 2 diputados) para "frenar" a Vox.

La posibilidad de un sorpaso a Por Andalucía, para convertirse en cuarta fuerza andaluza, ya está sobre la mesa tras la reciente encuesta del CIS.