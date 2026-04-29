José Ramón Carmona, número 3 del PP por Málaga a las elecciones andaluzas: "Queremos una industria agroalimentaria más fuerte y con más jóvenes"

El secretario general del PP de Málaga y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el sector primario y ha subrayado que "queremos más industria agroalimentaria, más moderna e innovadora, con más jóvenes y relevo generacional, y con cada vez mejor posicionamiento en los mercados".

Así lo ha expuesto junto al presidente del PP de Campillos, Francisco Ramírez, durante una visita al municipio y a la empresa de quesos El Arquillo, donde ha reivindicado el trabajo del sector primario y de la industria agroalimentaria, señalando que esto es "marca Málaga y marca Andalucía".

"Frente a un Gobierno de España que ha quitado prácticamente más de 100 millones de euros a la PAC en nuestra comunidad, con especial impacto en la comarca de Antequera, encontramos a una Junta de Andalucía que cree en el sector primario y que crea oportunidades", ha subrayado.

De este modo, Carmona ha señalado la necesidad de "defender una competencia más leal en los mercados internacionales, aumentando línea de promoción para hacer estos sectores más atractivos laboralmente y dando ayudas para el relevo generacional y para la incorporación y el reconocimiento de la mujer en la ganadería y la agricultura".

Para ello, ha añadido, "necesitamos menos burocracia y más apoyo a las empresas que están aquí trabajando para sacar y transformar lo que nos da nuestra tierra en productos de calidad" y ha subrayado que "Andalucía y Málaga están orgullosas de su campo".

"La prioridad del Gobierno de Juanma Moreno es ponérselo fácil a los productores y empresarios; escucharlos y darles soluciones, ese es el objetivo por el que va a seguir apostando el PP", ha incidido, al tiempo que ha apuntado "un mayor reconocimiento estratégico de los agricultores y ganaderos como pilar de la soberanía alimentaria y reconociendo su papel en la fijación de población en el medio rural".