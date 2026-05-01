Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas

El eclipse solar que el 2 de agosto de 2027 tendrá a Andalucía como observadora excepcional ofrecerá una oscuridad total en 115 municipios de la comunidad, concretamente en diez de Almería, 16 de Granada, 31 de Cádiz y 55 de Málaga, la provincia donde se verá mejor de toda la comunidad autónoma, convirtiéndose en "un acontecimiento de extraordinaria relevancia científica, social, divulgativa y territorial".

Además, la región será de nuevo protagonista del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, que será visible en toda Andalucía, a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Por su parte, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en Andalucía de manera parcia.

Así se ha puesto de relieve durante la reunión del comité de dirección del trío de eclipses, liderado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para coordinar todas las actividades alrededor de este fenómeno astronómico. Han formado parte de este encuentro el Observatorio de Calar Alto (CAHA) de Almería; el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en Granada; el Real Observatorio de la Armada (ROA), ubicado en San Fernando (Cádiz); el Foro del Espacio de Sevilla; y la Fundación Descubre, que está desarrollando un buscador web para consultar los puntos más locales de cada provincia que atravesará la franja de totalidad.

Los 55 municipios de Málaga donde el eclipse solar será total el 2 de agosto de 2027

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se verá como total en numerosos municipios de la provincia de Málaga. La fase clave será la totalidad, es decir, el breve intervalo en el que el Sol quedará completamente cubierto y el día se oscurecerá.

En la provincia, la oscuridad total llegará en torno a las 10.46 y las 10.49 horas, según el municipio, y durará desde apenas unos segundos hasta casi cuatro minutos. El eclipse completo, contando sus fases parciales, se prolongará aproximadamente desde las 9.41 horas hasta poco después de las 12.:00 horas.

Los municipios con una mayor duración de la totalidad serán Manilva, con 3 minutos y 47 segundos; Estepona, con 3 minutos y 36 segundos; y Casares, con 3 minutos y 31 segundos.

Los municipios de Málaga que quedarán a oscuras por el eclipse total de a gosto de 2027 son estos: Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Cortes de la Frontera, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, Yunquera y Torremolinos.

Municipios de Málaga que se quedarán a oscuras con el eclipse del 2 de agosto de 2027 / L. O.

Municipios a oscuras en otras provincias de Andalucía

Además de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras con el eclipse de 2027, hay otros 60 municipios andaluces, repartidos entre Cádiz, Almería y Granada, que también verán este fenómeno atronómico en su plenitud. Son estos:

Cádiz : Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario.

: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario. Almería : Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar.

: Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar. Granada: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla.

Cursos de astronomía y muestra itinerante: actividades por los eclipses

En el marco de las actividades que se están diseñando en Andalucía con motivo del trío de eclipses habrá proyectos de Ciencia Ciudadana que faciliten la participación activa de la sociedad en cuestiones relacionadas con la protección del cielo oscuro y la sostenibilidad medioambiental, toda vez que tendrán lugar encuentros con la ciudadanía bajo la actividad denominada 'Cafés con Ciencia', organizados en toda la comunidad, donde los investigadores conversarán con grupos reducidos de personas en un ambiente distendido.

Asimismo, se ha organizado un curso de iniciación a la astronomía práctica en nivel cero (observación a simple vista) y nivel avanzado (observación con prismáticos y telescopios no profesionales), para los entusiastas del espacio. De igual manera, se desarrollará una muestra itinerante bajo el título 'Eclipsarte', sobre la visión del arte y la ciencia a lo largo de la historia, comisariada por Álvaro Martínez (Paseos Matemáticos) y Juan Ruiz (Kripties), con el asesoramiento científico de José Vilchez (IAA).

También en el ámbito educativo se planificará una línea específica que permitirá no solo facilitar recursos a los centros en torno a la astronomía, sino integrarlos como agentes difusores del conocimiento, así como la formación de los profesores en esta ciencia, con acciones como programas de observación participativa con formación previa ('Embajadores del eclipse'), kits educativos para colegios (explicación del fenómeno, seguridad visual, experimentos) y colaboración con los centros de profesorado (CEP) y la Red Andaluza de Centros STEAM.

Por otro lado, y en el campo de la comunicación, este mismo miércoles ha finalizado la campaña digital con el lema #ElEclipseNoSeImprovisa, cuyo objetivo era anticiparse y educar a la población sobre los riesgos, principalmente la seguridad de los ojos y la preparación de la ciudadanía a nivel logístico, ya que estos últimos días de abril el sol se ha situado en una posición muy similar a la del eclipse del 12 de agosto de este año, lo que se conoce como los días espejos. La observación del sol debe realizarse con gafas homologadas, pero incluso con ellas, no se puede mirar el eclipse durante más de 30 segundos de forma consecutiva.