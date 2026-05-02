Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jóvenes votantes andalucesAmenaza del Muelle UnoLista de candidatos en MálagaActo del PSOE en CártamaComo ver el EIbar - Málaga CFCalle Tomás HerediaReforma Clínico de MálagaCortes de tráfico durante el puente
instagramlinkedin

Elecciones en Andalucía

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

Según los datos del mercado de predicciones Predilect, el PP obtendría 54 escaños, obligando a Juanma Moreno a buscar apoyos para revalidar la investidura.

Carátula encuesta de Prensa Ibérica para las Elecciones Andaluzas de 2026.

Carátula encuesta de Prensa Ibérica para las Elecciones Andaluzas de 2026. / El Correo

Jose Rico I Alberto López I Ricard Gràcia

EL PERIÓDICO ofrece este viernes, 1 de mayo, la primera entrega del mercado de predicciones Predilect para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Fruto de un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH, Predilect es el único mecanismo que permite seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios y hasta que cierren los colegios electorales. Los datos se actualizarán cada 24 horas.

En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputadosVox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

Made with Flourish • Create a chart

¿Cómo van las predicciones del 17-M? En esta primera entrega, que recoge datos hasta el día de ayer, el PP perdería la mayoría absoluta por la mínima al obtener el 42,88% de los votos y 54 escaños, cuatro menos que en 2022. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tendría que buscar el apoyo de Vox o la abstención socialista para revalidar la investidura. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empeoraría el resultado de hace cuatro años al quedarse con el 23,8% de los sufragios y 28 diputados, dos menos que las últimas elecciones.

Made with Flourish • Create a parliament chart

Las bajadas de populares y socialistas beneficiarían a sus competidores a derecha e izquierda. La extrema derecha de Vox mejoraría ligeramente su resultado y lograría el 15,68% de las papeletas y 18 parlamentarios, cuatro más que hace cuatro años. Esos apoyos serían claves para la investidura de Moreno al no alcanzar la mayoría absoluta. Por su parte, Por Andalucía conseguiría el 8,3% de los votos 6 representantes, uno más que en 2022, y Adelante Andalucía obtendría el 5,78% de los sufragios y 3 escaños, uno más que cuatro años atrás.

Made with Flourish • Create a chart

Por lo que respecto al gobierno más probable, las predicciones sitúan como escenario postelectoral más plausible una mayoría absoluta del PP, con un 67,53% de opciones. Las posibilidades de un gobierno del PP en solitario pero en minoría se colocan en el 19,36%, mientras que la coalición entre el PP y Vox cuenta con un 12,32% de probabilidades.

Noticias relacionadas y más

EL PERIÓDICO y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios.

TEMAS

  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  3. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  4. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  5. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  6. Andalucía alcanzará la alerta máxima por polen de gramíneas en los próximos días
  7. Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
  8. Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

María Jesús Montero: "Moreno está pidiendo un cheque en blanco para completar su desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía"

María Jesús Montero: "Moreno está pidiendo un cheque en blanco para completar su desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía"

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas

Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas

Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía

Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía

José Ramón Carmona, número 3 del PP por Málaga a las elecciones andaluzas: "Queremos una industria agroalimentaria más fuerte y con más jóvenes"

José Ramón Carmona, número 3 del PP por Málaga a las elecciones andaluzas: "Queremos una industria agroalimentaria más fuerte y con más jóvenes"

Cuenta atrás para las elecciones andaluzas: ¿qué se juega cada partido el 17M?

Cuenta atrás para las elecciones andaluzas: ¿qué se juega cada partido el 17M?

La desconfianza en la clase política crece: el 80% de los jóvenes andaluces cree que mienten

La desconfianza en la clase política crece: el 80% de los jóvenes andaluces cree que mienten
Tracking Pixel Contents