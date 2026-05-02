¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

EL PERIÓDICO ofrece este viernes, 1 de mayo, la primera entrega del mercado de predicciones Predilect para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Fruto de un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH, Predilect es el único mecanismo que permite seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios y hasta que cierren los colegios electorales. Los datos se actualizarán cada 24 horas.

En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

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¿Cómo van las predicciones del 17-M? En esta primera entrega, que recoge datos hasta el día de ayer, el PP perdería la mayoría absoluta por la mínima al obtener el 42,88% de los votos y 54 escaños, cuatro menos que en 2022. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tendría que buscar el apoyo de Vox o la abstención socialista para revalidar la investidura. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empeoraría el resultado de hace cuatro años al quedarse con el 23,8% de los sufragios y 28 diputados, dos menos que las últimas elecciones.

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Las bajadas de populares y socialistas beneficiarían a sus competidores a derecha e izquierda. La extrema derecha de Vox mejoraría ligeramente su resultado y lograría el 15,68% de las papeletas y 18 parlamentarios, cuatro más que hace cuatro años. Esos apoyos serían claves para la investidura de Moreno al no alcanzar la mayoría absoluta. Por su parte, Por Andalucía conseguiría el 8,3% de los votos 6 representantes, uno más que en 2022, y Adelante Andalucía obtendría el 5,78% de los sufragios y 3 escaños, uno más que cuatro años atrás.

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Por lo que respecto al gobierno más probable, las predicciones sitúan como escenario postelectoral más plausible una mayoría absoluta del PP, con un 67,53% de opciones. Las posibilidades de un gobierno del PP en solitario pero en minoría se colocan en el 19,36%, mientras que la coalición entre el PP y Vox cuenta con un 12,32% de probabilidades.

EL PERIÓDICO y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios.