Recreos activos y deporte: Juanma Moreno anuncia en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las elecciones del próximo 17 de mayo, Juanma Moreno (PP) ha anunciado este sábado en Córdoba un plan contra el sedentarismo infantil con el que pretenden promover la actividad física diaria entre los niños y niñas.

Después de recorrer un sendero del Cinturón Verde de la capital, Juanma Moreno se ha comprometido a impulsar el plan Andalucía Activa 365 contra el sedentarismo infantil, que comprende iniciativas como los recreos activos a través de los juegos, caminos escolares seguros y programas municipales de deporte infantil.

"Nuestros hijos hacen poca actividad física"

"Uno de los problemas que estamos teniendo en las sociedades occidentales es que nuestros hijos hacen poca actividad física", ha explicado el presidente, aludiendo a la aparición de otras formas de ocio más relacionadas con las nuevas tecnologías y el uso de pantallas.

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A. J. González

Una campaña contra el acoso escolar

Por otra parte, Juanma Moreno se ha hecho eco de la conmemoración del Día contra el Acoso escolar, que tiene lugar este sábado, y ha afirmado que "nos unimos a la campaña mundial. Es una de las plagas que tenemos en occidente, en Andalucía y en España, y vamos a seguir trabajando contra esta lacra para evitar el sufrimiento que tienen muchos niños".

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A. J. González

En esta línea, ha apuntado el objetivo de concienciar a los niños que hacen sufrir a otros niños sobre el daño que infringen con sus conductas, trabajando para ello con "caras populares" o "referentes" que podrían ayudar a que los niños y niñas entiendan que "el acoso mata".

Cambio climático

Entre otras iniciativas, Juanma Moreno también ha adelantado el impulso del plan Andalucía se adapta al clima, donde contarán con los sectores sociales y económicos "para dar la mejor respuesta a los riesgos climáticos que estamos viviendo". A este respecto, ha recordado el tren de borrascas que impactó en Andalucía a comienzos del presente 2026 y las temperaturas "que sobrepasan los límites de nuestros propios registros".

Modernizar el centro de recuperación de especies

El presidente de la Junta de Andalucía también ha anunciado que durante la próxima legislatura, si vuelven a contar con el apoyo de los andaluces, "vamos a modernizar el centro de recuperación de especies amenazadas que está en Los Villares, que ha quedado ya antiguo, hay que actualizarlo y ponerlo en marcha".

La ronda Norte y la Autovía del Olivar

En materia de infraestructuras, Juanma Moreno ha recordado la conclusión de la primera fase de la ronda Norte en Córdoba y el compromiso de desarrollar los estudios de la segunda. A esta iniciativa ha añadido el reto de finalizar los tramos pendientes de la Autovía del Olivar en la provincia. "Será uno de los proyectos que iniciaremos imediantemente después de las elecciones", ha avanzado. En otro orden de cosas, ha hecho referencia al proyecto singular de formación y empleo destinado a la base logística del Ejército de Tierra.

Bellido apuesta por desarrollar los parques urbanos

Juanma Moreno ha iniciado su segunda jornada de campaña electoral acompañado por los candidatos cordobeses al Parlamento de Andalucía por el PP José María Bellido, alcalde de la ciudad y número 11 de la lista; Antonio Repullo (1), Araceli Cabello (2) y Beatriz Jurado (4).

Bellido le ha precedido en la atención a la prensa y ha destacado la ejecución en Córdoba de proyectos relacionados con zonas verdes y espacios naturales. "Ahora nos toca seguir desarollando los parques en la ciudad de Córdoba", ha indicado, aludiendo a los de Chinales, Mirabueno, Figueroa y el borde de la ronda de Poniente.

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Así, el alcalde ha manifestado su apuesta por "volver a invertir más de 10 millones de euros de recursos del Ayuntamiento en seguir desarrollando estas actuaciones complementarias". "Para eso, queremos seguir trabajando conjuntamente y necesitamos mayoría de estabildidad en estas elecciones", ha reivindicado.