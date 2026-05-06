Elecciones en Andalucía
Santiago Abascal carga contra Juanma Moreno en Puente Genil y lo tacha de “colaborador de Sánchez”
El líder de Vox acusa al presidente del Gobierno de "no tener límites" y de "robar" las próximas elecciones con la alteración del censo
Virginia Requena
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado este martes en Puente Genil al candidato de su partido a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Manuel Gavira, en un acto celebrado al mediodía en la plaza de España. Abascal ha tachado a Juanma Moreno de "colaborador de Sánchez" en el proceso de regularización.
Ante una notable expectación, Abascal se ha referido al caso Mascarillas y a las últimas declaraciones del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. “Ábalos presentó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder y toda España sabe que debería estar acompañado en el banquillo por Pedro Sánchez”, ha afirmado, antes de añadir que, a su juicio, el presidente del Gobierno “debería haber acompañado a su hermano y a su mujer”. Abascal ha sostenido que “muy pocos se atreven a decirlo porque Sánchez tiene mucho poder y demasiados tienen mucho miedo”.
El líder de Vox también ha acusado a Sánchez de “no tener límites” y ha afirmado que “está dispuesto a robar las elecciones de 2027 con la alteración del censo electoral y el asalto de todas las instituciones del Estado”. En ese contexto, ha defendido que “la Junta y todos los gobiernos necesitan a gente que no tenga miedo para enfrentarse a Sánchez en todos los órdenes”.
Sobre el debate de candidatos
En relación con el debate de candidatos celebrado este lunes, Abascal ha asegurado que “se vio que había un candidato que se quería convertir en colaborador de Sánchez en el proceso de regularización migratoria, que es Juanma Moreno”, frente a “otro que se va a enfrentar a Sánchez y a todo lo que representa y que va a defender la prioridad nacional”, en referencia a Gavira. “Se vota entre la continuidad del método Rajoy, que no supone una enmienda a las políticas socialistas, o votar a alguien que esté dispuesto a enfrentarse a Sánchez”, ha afirmado. “El único voto contra él es el voto a Manolo Gavira”, ha concluido.
Abascal también ha cargado contra el PSOE y contra la ministra María Jesús Montero en relación con las políticas de igualdad. “Apuestan por la igualdad de las mujeres, iguales ante las amenazas de los agresores sexuales”, ha dicho, y ha vinculado esa crítica con el aumento de delitos sexuales durante la etapa de gobierno socialista.
Preguntado por la ocupación ilegal del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, el dirigente ha afirmado que “es un caso más” de ocupaciones “ante los que cada vez hay menos respuesta, porque la delincuencia se está generalizando”. En ese apartado, ha vuelto a situar el foco en la inmigración y ha insistido en su rechazo al “proceso de regularización masiva”, que ha calificado de “locura”, al tiempo que ha acusado al Gobierno de utilizarlo con fines electorales.
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