La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros

9,62 euros. Esa es la cifra que ha permitido a la Junta de Andalucía desbloquear, a nueve días de las elecciones autonómicas del 17M, uno de los conflictos más sensibles que tenía abiertos en plena campaña: el de las escuelas infantiles adheridas al programa de ayudas a las familias.

Según han confirmado ambas partes a El Correo de Andalucía, la Consejería de Educación y las patronales del sector han alcanzado este jueves un principio de acuerdo casi unánime para actualizar el precio de la plaza pública de infantil de 0 a 3 años. El módulo pasará de los actuales 240,53 euros a 250,15 euros a partir de enero de 2027, un coste que asumirá al 100% la Junta para las plazas de 1 a 3 años.

La cantidad, aparentemente menor, tiene una lectura mucho más amplia. No solo supone una subida del precio por plaza tras seis años congelado, sino que permite a la Junta cerrar un frente que amenazaba con enquistarse en el peor momento político: con las urnas a la vuelta de la esquina, con las patronales movilizadas y con una huelga de trabajadoras convocada para el próximo 11 de mayo. Tras la reunión mantenida este jueves, el sindicato FSIE ha decidido desconvocar los paros, por segunda vez.

La negociación incorpora otras dos reivindicaciones del sector: una actualización anual automática del importe y un anticipo económico en septiembre para aliviar los problemas de liquidez de los centros

El pacto llega después de cuatro días de tensión entre la Consejería y las asociaciones de escuelas infantiles. A principios de semana, los representantes de las patronales no aceptaron las propuestas del viceconsejero de Desarrollo Educativo, Pablo Quesada, al considerar que la Junta no había concretado suficientemente los detalles económicos. La clave, según trasladaron entonces fuentes del sector a este periódico, era conocer el nuevo precio de la plaza. “Si no sabemos el precio, no firmaremos”, advertían.

Ese era el nudo político y económico de la negociación. Las escuelas reclamaban una actualización del módulo que les permitiera afrontar el incremento de costes y evitar que el sistema siguiera funcionando con una financiación que consideran "insuficiente". La Junta, por su parte, necesitaba una salida pactada que evitara una huelga con fuerte impacto social en plena campaña electoral y que no desluciera uno de sus grandes anuncios en precampaña: la ampliación de la gratuidad del precio de la plaza para los menores de 1 a 2 años.

Tras una nueva negociación fallida y con el conflicto todavía abierto, Educación citó de nuevo este jueves a los técnicos de las patronales para aclarar los detalles de su oferta. Ahí se produjo el desbloqueo. Según fuentes de la Junta, la actualización del precio de la plaza supondrá 10 millones de euros más respecto al curso anterior y un total de 300 millones de euros cada año.

El acuerdo ha sido aceptado en bloque por todas las patronales salvo por la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que se ha desmarcado del principio de pacto al considerar que sigue existiendo "un problema de sostenibilidad" de estas pequeñas empresas.

El precio aumentará cada septiembre

La subida del precio de la plaza no es el único punto cerrado. La negociación también incorpora otras dos reivindicaciones del sector: una actualización anual automática del importe y un anticipo económico en septiembre para aliviar los problemas de liquidez de los centros.

A partir del curso 2027-2028, la Junta implantará un mecanismo de revisión automática vinculado al módulo de concierto educativo. De esta forma, cada mes de septiembre se actualizará el precio de la plaza sin necesidad de abrir una nueva negociación anual. Para las escuelas, este punto es clave porque evita que el conflicto se reproduzca curso tras curso y ofrece una mayor previsibilidad económica.

Un anticipo a inicio de curso

El tercer elemento del acuerdo afecta a la tesorería de los centros. La Consejería que dirige Carmen Castillo se ha comprometido a poner en marcha un sistema de anticipo en septiembre para que las escuelas no tengan que asumir con recursos propios los costes del arranque del curso. Hasta ahora, los centros debían afrontar ese mes sin ingresos efectivos hasta finales de octubre, una situación que generaba tensiones de liquidez especialmente en las escuelas de menor tamaño.

El resultado es un acuerdo de alcance económico limitado en su cifra inicial, pero de un importante valor político. Con un aumento de 9,62 euros por plaza, la Junta consigue desactivar una huelga, recomponer su relación con la mayoría del sector y evitar que el conflicto de la educación infantil se convierta en uno de los asuntos incómodos de la recta final de campaña.

Las escuelas, por su parte, obtienen una subida concreta, un compromiso de actualización anual y una solución parcial a sus problemas de liquidez. A pesar de que el sector llevaba meses reclamando una mejora más ambiciosa, supone un punto de inflexión tras semanas de presión y negociaciones fallidas.

Noticias relacionadas

A nueve días del 17M, la paz entre Educación y las escuelas infantiles queda sellada, al menos de forma provisional. El Gobierno andaluz ha apagado el incendio antes de que alcanzara la campaña en su fase decisiva. El precio de evitarlo ha sido, por ahora, de 9,62 euros por plaza.