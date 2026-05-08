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Tragedia en Huelva

PP y PSOE suspenden sus actos este viernes y sábado por la muerte de los agentes en Huelva, Por Andalucía el sábado, Vox y Adelante no cambian la agenda

El Gobierno andaluz decretó luto oficial para este sábado, lo que motivó la decisión de los principales partidos de cancelar sus actos públicos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto de campaña electoral en Marbella.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto de campaña electoral en Marbella. / Álex Zea

EP

Sevilla

El PP-A y el PSOE-A han decidido suspender sus actos públicos en las ocho provincias por la campaña electoral del 17M previstos para este viernes y sábado en señal de luto por la muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses.

Por Andalucía ha celebrado el acto que estaba previsto en la tarde de este viernes en Puerto Real (Cádiz) aunque han cancelado la agenda de la mañana del sábado y toda la actividad en el provincia de Huelva durante el fin de semana. Máillo tendrá el sábado a las 19,00 horas un acto en Jaén.

Por su parte, los candidatos a la Presidencia de la Junta de Vox, Manuel Gavira; y Adelante Andalucía, José Ignacio García, han mantenido sin cambios sus agendas previstas y han celebrado los mítines programados esta tarde en Marbella, y Cádiz capital, respectivamente, y tampoco han cancelado sus actos previstos para este sábado.

Aunque Adelante Andalucía ha suspendido toda la actividad en la provincia de Huelva durante la jornada del viernes y el sábado.

Los populares fueron el primer partido en anunciar la suspensión de sus actos de campaña este viernes y sábado después de que el Gobierno andaluz decretase luto oficial en la comunidad para este sábado. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, había participado por la mañana en Cádiz en el ciclo electoral de Europa Press Andalucía y también ha suspendido su agenda por la tarde.

El domingo, los 'populares' retomarán la campaña electoral en Andalucía con el primer acto conjunto de Moreno con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en la ciudad deportiva Javier Imbroda. Ambos sí que estuvieron juntos en la precampaña, el pasado 19 de abril en Córdoba, con alcaldes del partido de todas las provincias.

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Por su parte, el PSOE-A ha cancelado el acto público que tenía programado esta tarde en Montilla (Córdoba) su secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y ha retrasado hasta el domingo el mitin programado inicialmente para este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) por Montero con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que será su segunda presencia en campaña.

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