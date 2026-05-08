Justicia
Los presidentes de los Tribunales de Instancia andaluces recelan del nuevo modelo judicial: "Ha primado el interés político"
Los antiguos decanos se han reunido en Granada y han cargado duramente contra la aplicación de la Ley de Eficiencia en los juzgados españoles
Domingo Díaz
Las XXXIV Jornadas de Presidentes de los Tribunales de Instancia celebradas en Granada han dejado como conclusión un mensaje claro: la implantación del nuevo modelo organizativo judicial ha traído consigo "desorganización" con el consiguiente "perjuicio" para los ciudadanos a causa de "un escenario marcado por distintos modelos y ritmos". "Ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", refieren en un duro comunicado.
Los magistrados, siguiendo el mismo sentido en el que ya se mostró la memoria del TSJA expuesta la pasada semana, han lamentado "no poder compartir los mensajes tan optimistas sobre lo que ha supuesto la reforma". "La realidad de las primeras fases ya desmentía unos datos cuyo origen desconocemos y que, o bien se encuentran descontextualizados, o bien responden a una selección parcial de la información disponible", esgrimen a través de una nota ofrecida por la Oficina de Comunicación del TSJA.
"Ya advertimos de la irresponsabilidad que supone una implantación sin medios, sin tiempo suficiente y sin escuchar a quienes asumimos la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos", explican.
Los presidentes de los Tribunales de Instancia también lamentan "las peticiones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial para la adopción de medidas ante las disfunciones advertidas no hayan tenido una respuesta efectiva acorde con la gravedad de la situación. Hoy, a lo largo de todo el territorio nacional, los Tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos".
El comunicado refiere que los órganos judiciales trabajan con un "notable sobreesfuerzo personal, con tímidas inversiones por parte de las administraciones prestacionales y una preocupante falta de interés político respecto de las necesidades reales del servicio público de Justicia".
Exigen más recursos
El comunicado recoge un total de nueve conclusiones. La primera de ellas refiere la colaboración de todos. "Los letrados deberán seguir las instrucciones de los Jueces y Magistrados", explica.
En segunda instancia, los presidentes de los Tribunales de Instancia se quejan de que "nos encontramos ante unas instrucciones en materia de inspección que hacen responsables a Jueces y Magistrados, sobre situaciones en las que poco o nada se puede decidir".
Durante estas conclusiones, también advierten los magistrados "de la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial por lo que resulta imprescindible desarrollar la figura del funcionario de apoyo directo al juez que, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al LAJ en cuanto a la dación de cuenta, mantenga la necesaria vinculación funcional con el Servicio".
Por último, los otrora decanos exigen que "la creación de nuevas plazas judiciales se acompañe de la debida dotación de recursos personales y materiales, no siendo asumible que la creación de una Plaza Judicial que no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia".
El comunicado finaliza exponiendo que "los presidentes de los Tribunales de Instancia y los miembros de la carrera judicial de este país no queremos ser legendarios. Aspiramos, únicamente, a desempeñar bien y fielmente nuestra función jurisdiccional, amparando a los ciudadanos en sus derechos y libertades con todos los medios materiales y personales necesarios".
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