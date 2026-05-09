Adelante Andalucía critica la "huida" de Moreno y cree que da por finalizada la campaña

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, se ha dirigido este sábado al público malagueño pese a las lluvias que han impedido la realización del mitin previsto para esta jornada y ha hecho referencia a la "huida" del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, en los debates y, frente a la idea de dar la campaña por finalizada:"Nos quieren contar que esta campaña se ha acabado". García ha afirmado que "el futuro está por escribir" y que "si el 17 de mayo toda la gente que sufrimos las privatizaciones vamos a votar, ganamos".

Según ha concretado la formación en una nota, tras la intervención espontánea de una vecina que critica sus dificultades para acceder a una vivienda, García ha respaldado su testimonio y ha subrayado que el problema "no afecta solo a la juventud, sino al conjunto de la población". "El PP le ha quitado el derecho a la vivienda a todo el mundo", ha agregado. En este sentido, ha apostillado que Adelante Andalucía propone una política de vivienda que confronte a los fondos de inversión, Airbnb y los grandes tenedores. "Andalucía no se vende, Andalucía se defiende", ha añadido.

Así, la formación plantea regular los apartamentos turísticos para que, en las zonas saturadas, "no solo no se creen nuevos, sino que se destinen al alquiler de larga duración". "Ningún banco ni fondo va a entrar en bancarrota si se les quitan los pisos y se alquilan a los vecinos. Esto lo haría cualquier gobierno que gobierne para los vecinos, pero no el gobierno del PP, que gobierna para Airbnb", ha dicho García.

"Nadie paró nada tras morir un trabajador en Málaga"

García ha recordado a Moreno que hace tres días en Mollina "falleció un trabajador en su puesto de trabajo" y "desgraciadamente nadie paró una campaña electoral por él", un hecho que, para él, "merece una reflexión". No obstante, el candidato de Adelante ha mandado un mensaje de "recuerdo" y de "cariño y máximo respeto" a las familias y a los amigos de los dos agentes de la Guardia Civil muertos el pasado viernes, 9 de mayo, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, dirigiéndose al público con un micrófono tras cancelar el mitin en Málaga por lluvias. / L.O.

Las prácticas "más injustas"

El candidato de Adelante Andalucía se ha referido a la provincia malagueña como "imprescindible" en su campaña, puesto que ha precisado que "algunas de las políticas más dañinas del PP comenzaron en esta ciudad, que, según ha señalado, ha funcionado como laboratorio de privatizaciones y venta posteriormente extendidas al resto de Andalucía". "Ha puesto como ejemplo la asfixia de la universidad pública de Málaga frente a la creación de tres universidades privadas, así como el inicio del proceso de privatización de la FP", ha concretado.

Asimismo, también ha criticado la transformación de Málaga en un "escaparate turístico" en detrimento de sus vecinos. "Es una ciudad que están vendiendo a cachos. Se la están robando a los trabajadores de Málaga. El modelo del PP está basado en precariedad, emigración y un modelo de vivienda totalmente insostenible", ha afeado García.

Además, ha animado a que de la campaña salgan activistas, voluntarios y personas que hablen con su entorno cercano. "Esta campaña va de salvar a Málaga. En Málaga vamos a dar la sorpresa y tendremos a Luis Rodrigo como diputado de Adelante Andalucía", ha concluido.