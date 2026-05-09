La Pediatría andaluza pierde atractivo MIR y deja el 74% de plazas vacantes

La Pediatría, durante años una de las especialidades más codiciadas por los mejores expedientes MIR, pierde fuerza. En Andalucía, el arranque de la adjudicación de plazas deja una fotografía elocuente: solo se han cubierto 21 de las 80 plazas ofertadas en la comunidad durante las tres primeras jornadas. Es decir, el 74% de las plazas continúa libre. El dato preocupa, aunque no sorprende a los profesionales. "Hace unos diez años era de las primeras especialidades en agotarse; ahora cada vez es menos atractiva y eso hace que falten muchos profesionales en el sistema", advierte el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, Cristóbal Coronel.

Las 21 plazas adjudicadas hasta el momento se reparten entre cuatro provincias andaluzas: Sevilla, con nueve; Málaga, con seis; Granada, con cuatro; y Almería, con dos. Pese al bajo porcentaje de cobertura, Andalucía figura, junto a Madrid, entre las comunidades con más plazas ocupadas en esta fase inicial del proceso. Por provincias, Sevilla se sitúa como la tercera con más plazas adjudicadas a nivel nacional, mientras que Málaga ocupa la séptima posición.

Por hospitales, el Virgen del Rocío de Sevilla destaca dentro del mapa nacional: suma siete plazas cubiertas y se coloca entre los centros con más adjudicaciones, junto al Hospital de Cruces, en el País Vasco, y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid.

“Cada vez resulta menos atractiva”

Los pediatras vinculan esta pérdida de atractivo a un problema de fondo: las condiciones laborales, especialmente en Atención Primaria. La tendencia recuerda a la que también arrastra Medicina Familiar y Comunitaria, otra especialidad esencial para el sistema público y que en los últimos años ha sufrido dificultades para cubrir todas sus plazas.

Coronel señala tres factores principales: la elevada carga asistencial en los centros de salud, las guardias obligatorias y los salarios. "Los pediatras son los médicos peor pagados de la Atención Primaria", sostiene.

No es tanto el déficit de pediatras. Lo que pasa es que no quieren venir a Atención Primaria; prefieren irse al hospital o a la privada Leonor Quesada — Pediatra y presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria

Aunque las plazas MIR de Pediatría se adjudican a unidades docentes vinculadas a hospitales -como el Virgen del Rocío, el centro andaluz que más plazas ha cubierto por ahora-, los residentes deben rotar durante su formación por distintos dispositivos, incluidos centros de salud. Esa perspectiva pesa en la elección de los aspirantes, especialmente entre quienes cuentan con los mejores números de orden. "Tienen muchas guardias y, a la hora de elegir, sobre todo aquellos expedientes con notas altísimas, prefieren escoger especialidades más cómodas", añade Coronel.

Los centros de salud, el gran obstáculo

La presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, Leonor Quesada, explica las consecuencias indirectas que tiene este escenario en el sistema sanitario público andaluz. A su juicio, el Servicio Andaluz de Salud afronta no solo un problema de falta de pediatras, sino la dificultad para cubrir las plazas en Atención Primaria. “No es tanto el déficit de pediatras a nivel global. Lo que pasa es que no quieren venir a Atención Primaria; prefieren irse al hospital o a la privada. En los centros de salud sí tenemos mucho déficit. Nosotros hemos hablado muchísimo con el SAS y con la Consejería para atraer a las pediatras jóvenes, pero no se ha hecho nada”, explica Quesada, pediatra de Atención Primaria desde hace 26 años en Málaga.

Si los médicos de Atención Primaria son los peor pagados, los pediatras son los que se llevan la peor parte Cristóbal Coronel — Pediatra y presidente de la SEPEAP

Sobre esto, la propia Junta de Andalucía reconoce el déficit estructural de la especialidad en Atención Primaria, alegando que se trata de un problema a nivel nacional. Sin embargo, señalan que desde la Consejería de Sanidad se sigue reforzando las plantillas con la incorporación reciente de nuevas plazas de Pediatría en Primaria, manteniendo así su compromiso "con la mejora progresiva de la sobertura y la estabilidad de los profesionales".

Desde el SAS aseguran que se ha reforzado la atención pediátrica en Atención Primaria con la incorporación, desde 2022, de enfermeras a los cupos pediátricos. Actualmente, "más del 60% cuenta ya con una enfermera referente", con el objetivo de llegar a la cobertura completa. Además, desde 2024 se han incorporado más de 400 enfermeras referentes en centros educativos.

Más del 60% de los ambulatorios, sin Pediatría

Según los profesionales consultados la falta de profesionales provoca el deterioro progresivo de la atención infantil en los centros de salud. El presidente de la SEPEAP alerta de que en muchos municipios, especialmente en zonas rurales, la figura del pediatra no está cubierta por un especialista. “Hay montones de pueblos, la mayoría, de hecho, que no están cubiertos con un servicio de Pediatría”, puntualiza. Más del 60% de los ambulatorios andaluces no tenían Pediatría, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad.

El facultativo pone el foco en localidades de provincias como Huelva, donde, según denuncia, muchas consultas pediátricas son asumidas por médicos de Familia, médicos sin especialidad, recién graduados o profesionales sin el título homologado en España. Esta realidad, añade, es conocida por los aspirantes MIR y genera “desasosiego” hacia una especialidad que considera “imprescindible para el sistema”.

El 47% de los niños andaluces no son atendidos por un pediatra

La falta de especialistas en Atención Primaria no es exclusiva de Andalucía, aunque los profesionales insisten en que la situación en la comunidad es especialmente preocupante en el ámbito rural. “Sabemos que hay comunidades que están mucho peor que nosotros, como Castilla y León o Castilla-La Mancha”, señala Coronel. Quesada, sin embargo, subraya que el déficit andaluz “preocupa mucho, especialmente en las zonas rurales”.

Para la presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, el problema amenaza el actual modelo de atención infantil. A su juicio, la falta de pediatras relega a un segundo plano cuestiones esenciales como la calidad asistencial, las expectativas de las familias y la opinión de los profesionales sanitarios en la búsqueda de soluciones.

Un informe de la asociación, basado en datos del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía de 2024, dibuja un escenario complejo: 374.545 menores de 0 a 13 años con clave pediátrica no están siendo atendidos por un pediatra, sino por un médico de Familia o General. A ellos se suman 106.950 niños que no tienen asignada ninguna clave pediátrica, principalmente en el ámbito rural.

En total, según estos datos, el 47% de los niños andaluces de 0 a 13 años no están siendo atendidos por un pediatra.

La adjudicación MIR vuelve así a funcionar como termómetro de una crisis que los pediatras llevan años denunciando. La especialidad sigue siendo una de las que más profesionales necesita el sistema público andaluz, pero cada vez encuentra más dificultades para atraer a quienes deben garantizar su relevo.