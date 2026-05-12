Feijóo lleva su campaña sin Moreno a uno de los bastiones del PP en Andalucía: "No quiero un gobierno que dependa de quienes sacan un puñado de votos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de Andalucía, Juanma Moreno, llevan toda la campaña del 17M con agendas paralelas que sólo se han cruzado en una ocasión, en el mitin central de Málaga. Si en esta recta final, el PSOE ha optado por la imagen conjunta de Pedro Sánchez y María Jesús Montero para intentar movilizar al máximo al electorado, el PP mantiene la estrategia de centrarlo todo en la figura de su presidente y dejar a su candidato a la Presidencia del Gobierno en espacios acotados y de máxima confianza, como es el municipio de Tomares.

Esta localidad del Aljarafe sevillano, con una de las rentas per cápita más altas de Andalucía, le dio casi la mitad de sus votos en 2022 al PP andaluz. Su alcalde, José María Soriano, gobierna con una mayoría absolutísima con casi el 60% de los votos. En una provincia que durante años fue el principal bastión socialista de España, Tomares se ha mantenido como una reserva del voto popular sólo amenazada por el empuje de Ciudadanos en 2018.

Desde allí, en una céntrica hacienda y ante un aforo de unas 500 personas, Feijóo respetó el guión que le ha marcado la dirección regional del PP para sus actos de campaña: hablar de Andalucía y sólo lo justo de la política nacional. Este mínimo se lo dedicó en esta ocasión a José Luis Rodríguez Zapatero, también volcado en la campaña andaluza: "Va a tener que responder delante de todos los españoles. Zapatero ha arrastrado la imagen de España y la ha usado para al parecer llevarse dinero sucio"¿Qué se deben Zapatero y Pedro Sánchez? Hoy por mí, mañana por ti...". Pero el resto de su intervención encajó a la perfección con el relato que tiene la dirección regional para esta recta final de campaña.

Por un lado, un tono más agresivo, configurado para pelear el espacio con Vox. Para ello, Moreno ha fijado dos temas claves con capacidad de movilización: Adamuz y la seguridad a raíz del fallecimiento de dos guardias civiles cuando perseguían una narcolancha: "Este 17-M elegimos entre quienes acompañan a la Guardia Civil y quienes no acuden a los funerales. Entre quienes se fueron a las vías de Adamuz desde el primer momento y quienes las dejaron abandonadas". Los mismos temas que empleó Juanma Moreno en el debate electoral de RTVA.

Y, por otro lado, la apelación al voto útil para evitar la dependencia de "minorías": "Nos jugamos el futuro, que Andalucía tenga estabilidad o que tenga que estar pactando con aquellos que han sacado un puñado de votos". Es decir, la misma situación que tienen Extremadura o Aragón, aunque el presidente del PP no mencionó ninguna de ellas.

Gobierno paralizado

El presidente del PP diferenció entre los gobiernos que pueden mantener una "normalidad" y aquellos abocados a la "decadencia". Estos últimos los definió como aquellos "que no gobiernan y que dependen de un grupo partidos que sólo van en contra de que puedan gobernar".

"No quiero para Andalucía una legislatura bloqueada, sin presupuestos y con socios y contrasocios. En España hay esa normalidad en Madrid, Andalucía o Galicia. En otros territorios, son dificultades", apuntó de nuevo refiriéndose a los acuerdos de Extremadura o Aragón, pero sin mencionar a estas comunidades ni a Vox.

El PP es consciente de que, según todos los sondeos, se juega la diferencia entre gobernar en solitario o depender de acuerdos en apenas unos cuantos votos. "En esta recta final se corre, se pelea y se gana. Hay que pensar en todos aquellos que deciden el voto hasta el último día y explicarles que no hay color entre un presidente sólido y lo demás".