La financiación para jóvenes, clave en el relevo generacional del campo

El relevo generacional en el campo y, en general, en todo el mundo rural, es uno de los grandes debates de la actualidad. ¿Cómo hacer que los jóvenes se incorporen a una actividad que, a pesar de ser rentable, ha tenido tradicionalmente poco atractivo para quienes comienzan su vida profesional? A esta pregunta, y a otras relacionadas con el agro, respondieron los expertos convocados por Diario CÓRDOBA y AgroBank en la mesa redonda El nuevo mapa de cultivos ante la sostenibilidad y los mercados globales, dentro del Circuito Planeta Agro 2026.

El encuentro se celebró en el hotel Eurostars Palace y estuvo moderado por el periodista (y también agricultor) Francisco Javier Domínguez. En el debate participaron María del Carmen Campillo, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba; Lorena Guerra, senadora, empresaria del campo e ingeniera técnica agrícola en la especialidad agropecuaria; Pedro Parias, secretario general de la asociación de regantes Feragua, y Antonio Javier Martínez Cuevas, director de AgroBank. La introducción del tema corrió a cargo del director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, mientras que cerró el acto Blanca Torrent, primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec.

La primera clave la dio el director de AgroBank, línea de negocio especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario en España. La primera entidad financiera del país es también la entidad con mayor presencia en los entornos rurales. En Andalucía, más de la mitad de las oficinas de CaixaBank están situadas en entornos rurales, estando presentes como única entidad financiera en 80 municipios de la comunidad. «Esta implantación permite aplicar un modelo de cercanía que facilita entender y atender mejor las necesidades financieras de agricultores y ganaderos», dijo.

Un momento del debate entre los cuatro ponentes. / Manuel Murillo

Apoyo a la transformación del mundo rural

En 2030 se prevé que lleguen a la edad de jubilación unos 200.000 agricultores y, aunque sigan al frente de sus fincas, «eso son 200.000 puestos de trabajo que tienen que cubrir los jóvenes», señaló Martínez. Desde AgroBank, los objetivos pasan por apoyar al mundo rural, impulsar la transformación del sector agroalimentario en España y prestar un asesoramiento especializado en financiación, ahorro y en todos los servicios necesarios para los profesionales del sector.

Estos retos se articulan en tres grandes ejes: financiero, social y de innovación. En el eje financiero, «AgroBank cuenta con la mayor red especializada del sector y una propuesta de financiación flexible en plazos y carencias, con una visión sostenible y adaptada a los diferentes cultivos y entornos. Además, el pasado año se reforzó esta propuesta con la puesta en marcha de la Financiera Agraria», señaló.

En el ámbito social, «el foco está puesto en el relevo generacional mediante iniciativas como la comunidad Impulso Agro, desarrollada junto a Basque Culinary Center para dar visibilidad a jóvenes con talento. En esta misma línea, se han adaptado préstamos específicos para facilitar la incorporación de jóvenes a través de MicroBank». Asimismo, destacó «el programa Crecemos Juntas, orientado a impulsar el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres en el mundo rural; el apoyo a la FP Dual a través de CaixaBank Dualiza, y el programa Tierra de Oportunidades, una iniciativa de acción social para fomentar el emprendimiento rural y fijar la población en municipios pequeños».

La sostenibilidad en el campo ha de ser también social y, sobre todo, económica

En el fondo, se trata de garantizar la sostenibilidad, un concepto que suele asociarse inmediatamente al respeto al medio ambiente. Sin embargo, la sostenibilidad ha de ser también social y, sobre todo, económica. Si el campo no se sostiene por sí solo, nadie va a querer trabajar en la agroindustria, y menos aún los jóvenes. Lo resumió de forma muy gráfica la senadora Lorena Guerra, quien también trabaja como agricultora: «Lo verde de la sostenibilidad no puede ir a costa del rojo de la cuenta del agricultor».

Guerra reclamó «valentía» para que los jóvenes «no tengan miedo a meterse en el sector». Para eso necesitan financiación a la hora de empezar, pero también es necesario ofrecer una visión «atractiva para que los jóvenes se metan» en vez de «estar todo el día quejándonos». Al fin y al cabo, «quienes estamos en esto lo hacemos porque nos gusta y eso hay que inculcarlo con pasión».

Pedro Parias abundó en la idea que relaciona los tres tipos de sostenibilidad: ambiental, social y económica. Indicó que «si falla lo económico falla la sostenibilidad», de modo que «hay que buscar el equilibrio entre las tres patas para hacer una agricultura que acepten los mercados y que los consumidores estén dispuestos a pagar más por ello». En resumidas cuentas, y también de forma gráfica, para el secretario de la asociación de regantes, «sin rentabilidad cerramos el grifo». Para conseguir la llegada de nuevas generaciones al campo «tenemos que hacer las zonas rurales más habitables, que internet funcione» y ofrecer «las mismas posibilidades que tienen los jóvenes de la ciudad».

La imagen de los jóvenes

El reto es complicado pero no imposible, como bien sabe la directora de la Etsiam, el centro formativo más avanzado de la provincia en lo relacionado con la agroindustria. Campillo reconoció que aunque la agricultura «tiene muchos valores, me resulta complicado transmitirlos a los jóvenes», en parte porque «te dicen que con lo mal que está el campo, cómo van a trabajar en eso». Tienen una imagen distorsionada de la realidad, puesto que «en Córdoba y en Andalucía se están haciendo las cosas muy bien». El atractivo para que los jóvenes accedan a una formación agraria superior puede estar en otro de los grandes retos: las nuevas tecnologías. «Eso puede ser una herramienta para que los jóvenes entren porque se sienten poderosos con su móvil», dijo.

En el campo cordobés abunda la innovación, que cada vez más se extiende a distintos ámbitos, desde la maquinaria agrícola hasta la digitalización o la genética. Un ejemplo de ello es AgroBank Tech Digital Innovation, el proyecto de referencia de AgroBank y la mayor aceleradora de startups agrarias del país. Su objetivo es «aportar soluciones a los grandes retos del sector agroalimentario, así como captar y retener talento joven y emprendedor», dijo Martínez.

En esta edición, el programa pone el foco en la agricultura de precisión; la sostenibilidad; la economía circular, con innovación en el envasado, almacenamiento y logística; nuevas plataformas de e-commerce y venta, y automatización de procesos industriales, trazabilidad y seguridad alimentaria. Todas ellas, canalizadas a través de la plataforma AgroBank HUB, señaló Antonio Javier Martínez.

En el campo cordobés abunda la innovación, que además cada vez más se extiende a distintos ámbitos

Pedro Parias aportó un punto crítico al debate al poner de manifiesto cómo «hemos perdido la batalla de la biotecnología con organismos genéticamente modificados». Se ha avanzado, en su opinión, en la edición genética con productos más adaptados al clima, pero «vamos muy por detrás del resto del mundo». No obstante, en innovación y digitalización «sí estamos liderando», al igual que en tecnología de regadíos, un ámbito en el que «estamos en cabeza junto con Israel». «Nadie tiene 900.000 hectáreas de regadío localizado, eso no existe en ningún país del mundo», dijo a modo de ejemplo.

María del Carmen Campillo coincidió en parte con el responsable de Feragua al señalar que «es cierto que en biotecnología estamos esperando un paso para ver si podemos avanzar» y que «nos gustaría que fuera más deprisa» la implantación de técnicas de inteligencia artificial y digitalización. Pero a pesar de ello, «somos pioneros en un sector tan importante como el regadío mientras que en otros cultivos tenemos la tecnología más avanzada».

En primer término, Blanca Torrent, Rafael Romero, Andrés Lorite, Mª Ángeles Luna y Victoria Fernández, durante el debate. / Manuel Murillo

Ya en las conclusiones, el director de AgroBank recurrió a un símil muy explicativo: «Estamos en un cambio estructural en el que las leyes te dicen cómo hacerlo y el cambio climático dónde». Lorena Guerra, por su parte, prefirió centrarse en denunciar la situación actual del cereal en España, con una constante pérdida de producción que ha llevado a «importar el 39% de nuestras necesidades»; «si dejamos de sembrar seremos dependientes y seremos vulnerables», dijo.

Pedro Parias defendió la importancia del olivar y reclamó «tener más garantías con el agua», para lo que será necesario «no tener miedo» a hablar de la construcción de nuevas presas, que llevan 15 años sin nuevas construcciones. Finalmente, María del Carmen Campillo incidió en que «el futuro pasa por la formación» y pidió «adaptarse a la situación con la diferenciación no solo en producción sino también en calidad».

Cierre del acto

Blanca Torrent puso el punto final al encuentro organizado por Diario CÓRDOBA y AgroBank para debatir sobre «un sector fundamental que nos enseña los valores de la constancia y la complejidad de llevar un producto de nuestra tierra a medio mundo». En su discurso volvió a aparecer la sostenibilidad, que «tiene que ser la herramienta para diferenciar», así como la eficiencia y la transformación, que «marcan la diferencia competitiva en los mercados».

La titular del Imdeec recordó también la pasada sequía y su tremendo impacto en el campo, cuando «al segundo año se nos caían las lágrimas». Por ello, terminó apuntando que «es necesario que en España se hable del agua».