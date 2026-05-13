Fuego amigo o propaganda negra: esta es la respuesta del PSOE a los carteles electorales de Ambrosio aparecidos en Córdoba

En la recta final de la campaña andaluza del 17M, y mientras los cordobeses dormían, alguien ha tirado de cola para pegar unos curiosos carteles electorales en varias localizaciones del centro de Córdoba. En los citados carteles aparece una fotografía en blanco y negro de un primer plano de la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, con un texto calado en colores rojo y blanco en el que se puede leer: "Sin Ambrosio no vamos".

Por debajo de esas letras, y con un fondo rojo aparecen más pequeñas las imágenes, también en blanco y negro, de las candidatas socialistas a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la número 1 por Córdoba del PSOE y la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado. Junto a sus fotografías se puede leer otro texto —"Que te voten en Fuenteovejuna"—, con falta de ortografía incluida, si es que se refieren al municipio (se escribe oficialmente con b y separado, mientras que la obra literaria va con v y junto).

¿Quiénes son los autores?

No se sabe quién o quiénes son los autores de esta cartelería electoral que quiere mostrar una supuesta división interna en las filas socialistas a escasos días de que los cordobeses acudan a los colegios electorales para depositar su voto. Asimismo, se desconoce si la cartelería forma parte de la típica campaña de propaganda negra impulsada por algún partido de la oposición para desacreditar al oponente, o fuego amigo del propio PSOE para mostrar el descontento con la confección de candidaturas en estos comicios autonómicos.

Carteles con la imagen de Isabel Ambrosio en el centro de Córdoba en la zona del centro. / CÓRDOBA

La trastienda de los carteles

En la trastienda de ambas posibilidades, que sea fuego amigo o enemigo, subyace el hecho incontestable de que la exalcaldesa de Córdoba y exdiputada andaluza por Córdoba no ha formado parte en esta ocasión de la candidatura socialista para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En los anteriores comicios, los del año 2022, Isabel Ambrosio ocupó el número 1 de la plancha, seguida por Antonio Ruiz y la exalcaldesa de Montoro, Ana María Romero. En esta ocasión, y tras un giro copernicano de los acontecimientos, ninguno de ellos fue incluido por el PSOE-A en la candidatura por Córdoba, que terminó encabezando la mellariense Silvia Mellado.

Tampoco formó finalmente parte de la candidatura la propia secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, a pesar de que públicamente había mostrado su intención de hacerlo tan solo dos días antes de que se diesen a conocer las planchas. La dirección regional socialista terminó apartándola de la lista por Córdoba, en lo que algunos han visto como un evidente ejemplo de desautorización de Montero hacia la secretaria provincial y otros, como un generoso acto por parte de Crespín de dar un paso al lado cuando la sede regional se lo pidió.

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Silencio en la sede del PSOE

Esta mañana, en la sede del PSOE, al menos públicamente, han acogido con tranquilidad y silencio la aparición de estos carteles en apoyo de Isabel Ambrosio por el centro de Córdoba. En la avenida del Aeropuerto han preferido no pronunciarse sobre los mismos, ni especular sobre su autoría, al considerar que en última instancia cualquier especulación podría perjudicar a las siglas socialistas a las puertas de las elecciones.