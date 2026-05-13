Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta a cara o cruz: "Va a ser un recuento de infarto en seis provincias"

La emoción mueve a los ciudadanos a la hora de votar. Esto es importantísimo en una noche electoral que podría ser "de infarto" en hasta seis provincias para el equipo de Juanma Moreno. Todo depende de la movilización del voto, a izquierda y a derecha. Pero claro, hay que saber movilizar bien. Determinar las tendencias que van a decidir el voto de los andaluces el 17M es muy importante: cuatro expertos en comunicación política deslizaron las claves en materia sociológica. Todos coinciden en señalar cómo los datos macroeconómicos no ganan las elecciones, porque los votantes están centrados en el plano de las emociones. Conocer cómo las personas llevan a su terreno los temas de debate en la esfera pública es la clave para conquistar los escaños decisivos.

El Estudio de Tendencias Informativas de Andalucía, elaborado por el grupo Prensa Ibérica, fue presentado este lunes en Sevilla y sirvió para tomar el pulso de la actualidad electoral a pocos días de la cita con las urnas en Andalucía. Ana Salazar, politóloga de Idus 3 Estrategia y presidenta de ACOP (Asociación de comunicación política); Vanesa Navarro, CEO Malacate Comunicación; David Hijón, CEO de Dialoga Consultores SL; y José Ramón Carmona, Secretario Tercero de la Mesa del Parlamento Andaluz y diputado del PP, un nombre clave en el equipo de campaña de Juanma Moreno, participaron en una mesa redonda para tomar la temperatura de estas últimas jornadas previas al 17M. El encuentro estuvo moderado por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo.

¿Cómo puede peligrar la mayoría absoluta de Juanma Moreno?

El próximo domingo, se sabrá si el PP consigue retener la mayoría absoluta. Hay factores que podrían hacer tambalear el escenario con el que añora Juanma Moreno, con tal de no depender de Vox en la conformación del próximo gobierno. Expertos como la presidenta de ACOP, Ana Salazar, aseguraron que los populares lo fían todo a que "no pase nada" en los últimos días de campaña. "A Juanma le está sobrando esta última semana". En cambio, la CEO de Malacate Comunicación, Vanesa Navarro, destacó que la pelota está en el tejado de la izquierda: "Todo depende del as en la manga que se pueda sacar el PSOE o cómo los partidos a su izquierda puedan arrebatarle los restos".

Algo similar ocurre con la extrema derecha. Según el CEO de Dialoga Consultores, David Hijón, la clave está en "cómo Vox sea capaz de frenar la sangría de votos hacia el PP y SALF, logrando así los niveles de fidelidad de votos que han tenido en las últimas elecciones". Unas cifras que rondaron el 80% en anteriores citas electorales, mientras en Andalucía ahora mismo se sitúan alrededor del 70%.

Sobre los escaños decisivos, el diputado del Partido Popular y figura clave de la campaña de Moreno, José Ramón Carmona, lo dejó claro: "Habría que subir un poquito el porcentaje de voto para tener seguridad". En caso contrario, afirmó -sin ningún atisbo de duda- que "va a ser una noche de infarto en seis provincias mínimo". Una mayoría resulta muy complicada: "Con un 43,1% podríamos no tenerla, porque si la distancia es de más de 20 puntos con el segundo, pero los de abajo están por encima del 5% bastante fuertes, los restos se te pueden ir en el último momento". Carmona lo fio todo al crecimiento de la participación para "poner más caros" a Vox y a las izquierdas los restos que se miden en estas zonas, donde todo se decide por un puñado de votos.

Las emociones ganan terreno frente a los "datos macro"

La politóloga Ana Salazar definió los tres marcos mentales que establecen los partidos en el camino hacia el 17M. Primero, el del PP sobre el lema de Andalucía avanza, con las llamadas del presidente en contra del lío; segundo, el de la izquierda que apuesta por el deterioro de los servicios públicos; y tercero, el de Vox presentando la inmigración como una amenaza a los andaluces con la prioridad nacional en el centro. Salazar no dudó en señalar que todo dependía del "marco mental en el que el elector se sitúe, entonces la pelea está en cómo se estructuran esos argumentos, en positivo o negativo".

Precisamente, el CEO de Dialoga Consultores, David Hijón, matizó que ganan aquellas campañas que interpretan mejor los marcos mentales de los votantes: "Los temas que más interesan a la gente a la hora de cliquear son aquellos que le afectan más en la vida personal". En este sentido, se decantó por premiar la estrategia de Adelante Andalucía con la camiseta que portó su candidato con las iniciales de las mujeres afectados por la crisis del cribado del cáncer de mama, en comparación con la estrategia del PSOE a la hora de presentar la campaña como un referéndum por la sanidad pública.

Mesa redonda entre los expertos Ana Salazar, Vensa Navarro, David Hijón y José Ramón Carmona. / A. Díaz

"Los datos macroeconómicos no ganan elecciones", subrayó Hijón, afirmando que "la gente no vota con la razón, no vota con la cabeza, vota con las emociones". Identificar cómo interpreta la gente los temas de la esfera pública en el plano más personal fue igualmente destacado por la experta Vanesa Navarro. Puso el foco sobre las corrientes subterráneas, que desliza el informe de Prensa Ibérica sobre las tendencias informativas de los andaluces. Como paradoja, destacó que el techo electoral de Vox está precisamente en la inmigración, su tema clave en los discursos de campaña: "Han interpretado que la seguridad está estrechamente relacionada con la inmigración. Y el estudio de Prensa Ibérica dice lo contrario: a los andaluces les interesa la seguridad por la relación con el empleo o la sostenibilidad".

También, comentó el caso de las mascotas, algo que canalizó bien el equipo de campaña del PP tras los vídeos en redes sociales de Juanma Moreno con su perro. Otro elemento que capitaliza bien el PP es el voto católico tras abandonar la extrema derecha esos postulados. "Vox dejó de representarles y tiene mucho menor apego", comentó este diputado de los populares y experto en comunicación, José Ramón Carmona. De hecho, Vox ha lanzado críticas en las últimas fechas hacia los postulados de la Iglesia ante el posicionamiento del Papa León XIV en contra al conflicto en Oriente Próximo y otras cuestiones internacionales.

La ideología es cada vez más transversal

Se habla mucho de polarización, pero los expertos en la mesa redonda de este lunes pusieron luz y taquígrafo para tratar de interpretar cómo piensan realmente los andaluces. "Las personas no estamos en compartimentos estancos", sostuvo el CEO de Dialoga Consultores, David Hijón, para explicar que la ideología es mucho más transversal. "Hay gente de derecha que comparte combate contra el cambio climático y gente de izquierda que pueden gustarle a los toros", expresó justificando su argumento.

Los expertos invitados coincidieron en señalar al Partido Popular como la formación que mejor ha interpretado este fenómeno de la transversalidad. "El PP es mucho más laxo en sus planteamientos ideológicos", deslizó Hijón, algo que subrayó también Vanesa Navarro, de Malacate Comunicación: "Juanma Moreno ha sabido llevar lo macro a lo micro". En el lado contrario, el PSOE que tiende a homogeneizar sus discursos. "Choca con la realidad, creen que la sociedad sigue comportándose igual", apuntó el CEO de Dialoga Consultores. A juicio de estos expertos, se trata de una realidad que han aprovechado los populares para posicionarse como el partido que mejor defiende los intereses de Andalucía, arrebatando esta bandera a los socialistas.

Tras ser preguntados cuál es la mejor campaña, la mayoría fijaron su mirada en la estrategia de Adelante Andalucía: "José Ignacio García está haciendo una campaña de marketing que funciona. Hay que valorarlo con todos sus medios", señaló Ana Salazar. La misma unanimidad para destacar la peor: el PSOE con su candidata María Jesús Montero. "No están leyendo", apuntó José Ramón Carmona, hombre clave en el equipo de campaña del presidente Juanma Moreno. Analizar los anuncios de la campaña electoral de los candidatos es necesario para evaluar si han tomado apuntes de la realidad sociológica actual o siguen enfrascados en estrategias del pasado. Sin duda, la forma de comunicar es clave para obtener un buen resultado.