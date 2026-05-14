El PP de Juanma Moreno se encomienda en Córdoba a Blanca, nieta de la vaca Fadie, para lograr la mayoría absoluta

Quedan tres días de para que los andaluces voten. La vaca Fadie de Añora ha muerto, pero su nieta Blanca espera ser su digna heredera. En una campaña electoral donde han escaseado las propuestas programáticas para dar protagonismo a mensajes más triviales, la vaca talismán de Juanma Moreno es la protagonista del último jueves electoral en la provincia de Córdoba. Aunque en las últimas semanas, el Partido Popular ha jugado al gato de Schrödinger con la frisona lechera y talismán --¿la vaca estaba muerta o la vaca seguía viva?-- finalmente se ha sabido la verdad: Fadie ha fallecido, pero tranquilos, han sido cosas de la edad.

Para el que se haya perdido: la teoría o experimento mental del gato de Schrödinger es una paradoja cuántica creada por Erwin Schrödinger que plantea que, en una caja cerrada, un gato está simultáneamente vivo y muerto (superposición) hasta que se observa. O sea, igualito que la vaca del PP: que ha estado viva hasta que el candidato popular ha posado hoy sus ojos sobre su nieta Blanca.

Se encomienda a Blanca

Si hace cuatro años, el entonces candidato del PP y actual presidente andaluz le preguntó sin rodeos a su vaca delante de las cámaras: "¿Tú vas a votar al PP o no? Di que sí, hombre"; en esta ocasión el candidato se ha encomendado a Blanca, la nieta de su vaca talismán, para que dé al PP la mayoría absoluta que anhela. "Fadie siempre ha sido un talismán y espero que su nieta, que tiene sus genes, también nos impulse en el objetivo de obtener la mayoría social", ha dicho Moreno en la explotación ganadera El Cruce, de Añora.

Confiado ya al 100% a los designios de la diosa fortuna, durante su comparecencia ha interpretado como signo de que "todo va a ir" el hecho de que un gato negro hubiera cambiado su rumbo para no pasar por delante de él. "Fíjese, un gato negro que iba a pasar por delante mía, se ha parado en seco y se ha ido: esto sin duda alguna es un síntoma de que esto va a ir bien. Ha hecho un recorte a la izquierda el gato".

Además, ha justificado el juego con esta foto "un tanto icónica", después de lamentar que su vaca lechera haya muerto "lamentablemente de mayor" y tras vivir más años de lo normal. El candidato ha asegurado que gracias a que esta foto se viraliza, los andaluces valorarán mejor la importancia del sector granadero y el sacrificio de sus trabajadores.

Los pies de cámara de las televisiones esperan la llegada de Juanma Moreno a la ganadería de Añora. / ANTONIO MANUEL CABALLERO

Importancia de las mujeres ganaderas

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha regresado a la ganadería de Añora, que ha sido un sitio talismán para él en los dos anteriores comicios de 2018 y 2022. El dirigente popular ha mantenido un encuentro con mujeres ganaderas de la comarca de Los Pedroches, --"el campo andaluz está lleno de grandes gestoras"-- para después darse un paseo por la explotación ganadera, donde ha saludado a Isidora, la matriarca de la empresa.

Moreno ha estado acompañado del director de campaña del PP de Andalucía y candidato del PP de Córdoba, Antonio Repullo, la secretaria general provincial del partido y número 2 de la candidatura cordobesa, Araceli Cabello, y el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, además de algunos de los alcaldes de la comarca.

"Animo a los andaluces a visitar Los Pedroches, porque tiene rincones increíbles y es cuna de ganadería de máxima calidad", ha dicho el candidato popular para defender las políticas agrarias desplegadas por la Junta de Andalucía en sus años de gobierno y las inversiones realizadas en la modernización del sector primario. Asimismo, ha defendido una PAC sin recortes de fondo y el papel de las mujeres en el sector ganadero cordobés. "Vengo aquí para poner el foco en nuestra ganadería", ha asegurado para recordar los mil millones de euros de facturación de Covap y para repasar algunas obras iniciadas en esta legislatura. Entre ellas, el candidato ha hecho referencia a la de La Colada para recordar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana la tiene paralizada: "Pido públicamente desde aquí que no se asfixie esta comarca", ha exigido al Gobierno central.

Peso de la ganadería en la comarca y de Covap

La comarca de Los Pedroches suma 17 municipios, unos 3.612 km² y algo más de 52.000 habitantes. En términos de producción estándar total agraria —PET—, la comarca suma unos 335,1 millones de euros. De esa cifra, las explotaciones especializadas en producción animal concentran 204,7 millones, aproximadamente el 61% del valor agrario comarcal. Según el censo medio ganadero, Los Pedroches reúne aproximadamente 132.458 cabezas de bovino, 442.453 de ovino, 147.005 de porcino, 15.347 de caprino y una cabaña avícola cercana a 796.000 aves. El peso más visible está en el vacuno, el ovino extensivo y el porcino ibérico ligado a la dehesa con 237.236 hectáreas.

Juanma Moreno, con Blanca la nieta de Fadie, su vaca talismán este jueves en Añora. / RAFA SÁNCHEZ

La gran referencia agroindustrial de la comarca es Covap, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que en el ejercicio 2025 alcanzó una facturación récord de 1.053 millones de euros, un 4% más que el año anterior. La matriz de la cooperativa facturó 760 millones, con 1.110 millones de kilos-litros comercializados y una plantilla media de 1.022 personas. "Tenemos una ganadería de la que nos podemos sentir muy orgullosos", ha concluido diciendo el candidato asegurando que en Andalucía están las mejores leches, quesos y jamones de toda España.

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Acto sobre Universidad y FP

Está previsto que esta tarde Juanma Moreno intervenga a partir de las 17.15 horas en la capital cordobesa en un acto sobre Universidad y FP. Estará acompañado de nuevo por el director de campaña del PP de Andalucía y candidato del PP de Córdoba, Antonio Repullo, el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en Andalucía y miembro de la candidatura, José María Bellido, y el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina.