El PSOE se rebela contra las encuestas y llama a concentrar el voto en María Jesús Montero: "Sólo una papeleta puede echar a Moreno"

El PSOE de Sevilla ha arropado el cierre de la campaña de María Jesús Montero con el mayor acto desde que el 1 de mayo arrancó la campaña. En torno a 3.000 personas, según el partido, procedentes de todas las agrupaciones de la capital y de la provincia llenaron el espacio habilitado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en un acto en el que los socialistas reivindicaron con "orgullo" su pasado al frente de la Junta de Andalucía (acudieron Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y, sobre todo, su gestión durante 3.000 días al frente del Ejecutivo que "han transformado el país".

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha sido la principal baza para la movilización electoral y lo volvió a ser en un acto de cierre muy condicionado por las encuestas y por el ambiente de pesimismo en el que ha sucumbido el partido en los últimos días. El auditorio se volvó con el "No a la guerra" y se puso en pie en la airada defensa del futbolista del Barcelona, Lamin Yamal: "Todo nuestro apoyo a ese futbolista y a su defensa de la causa palestina". El objetivo del PSOE es acercarse a los resultados de las elecciones generales de 2023 y ese el mensaje que no para de repetir.

"Ni las encuestas ni los debates ganan elecciones, sólo las deciden los votos", planteó como punto de partida el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quien trató así de levantar los ánimos con el objetivo de "montarle el lío" al presidente Moreno. Le tomó el relevo María Jesús Montero quien con la papeleta electoral socialista se reivindició como la única alternativa: "El arma más eficaz para cambiar las cosas es el voto. El voto no se censura, nadie lo mete en las urnas ni nos los escribe (...) El cambio y la transformación ha venido siempre de la mano del PSOE. Tenemos que estar orgullosos de presidentes y de siglas. Somos más, somos mayoría y si votamos ganamos".

En estas últimas horas de campaña los socialistas muestran preocupación por la posibilidad de bajar por debajo de su suelo electoral y que haya fugas de voto de última hora hacia otras formaciones de izquierda como Adelante Andalucía y Por Andalucía que puedan debilitar sus opciones de repetir los resultados de 2022 en provincias como Cádiz y Sevilla. Para conjurarse ante esa posibilidad Pedro Sánchez apeló al voto útil y a concentrar los apoyos de izquierda en María Jesús Montero: "Andalucía tiene un freno que es PP y Vox, y sólo una solución, que es María Jesús Montero".

Sánchez trazó así un escenario el 18 de mayo con un gobierno de "coalición progresista" al que "aún le queda mucho por hacer" y un gobierno de izquierda de María Jesús Montero en San Telmo: "Si con guerras. una pandemia o un volcán hemos logrado todo lo que hemos logrado. Cuando tengamos un gobierno progresista y un gobierno de izquierdas en Andalucía podremos llegar mucho más lejos", completó.

Críticas a Juanma Moreno: "El cantante que le susurra a las vacas"

El PSOE, que defendió su "campaña de propuestas" frente a la deshumanización de la derecha fue especialmente crítico en su acto de cierre con el candidato del PP. El fuego lo abrió de nuevo Javier Fenr´çandez: "Es el cantante que le susurra a las vacas. Ha hecho una canción y quiere que el domingo lo lleven a Operación Triunfo”.

Siguió la estela María Jesús Montero “Algunos infantilizan la política, hablan de los me gusta, de las canciones. Vamos a montar un dúo con Mazón y con Ayuso de artista invitada. Porque a Feijóo lo esconden y no lo dejan aparecer en los actos".

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Y completó el guión el propio Pedro Sánchez, quien ridiculizó que en su cierre de campaña en Málaga Juanma Moreno contara con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, (sólo ha compartido con él un acto en toda la campaña" y arremetió contra el candidato del PP: "Que no os den gato por liebre. Ayuso, Moreno, Guardiola... Son todos lo mismo".