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Elecciones en Andalucía

Sorpresa en la izquierda: los soberanistas de Adelante Andalucía doblan en porcentaje de votos y escaños a la coalición de IU, Sumar y Podemos

La izquierda alternativa andalucista dobla en escaños a la coalición Por Andalucía (IU, Sumar y Podemos)

Sigue en directo las elecciones andaluzas

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con la exdiputada Teresa Rodríguez, en la jornada electoral.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con la exdiputada Teresa Rodríguez, en la jornada electoral. / Román Ríos / EFE

Luis Ángel Sanz

Madrid

Una de las revelaciones de la noche electoral fue Adelante Andalucía. La izquierda nacionalista andaluza finalmente se disparó y no solo superó a Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, sino que la dobló en escaños (ocho frente a cinco). El fracaso de la coalición de izquierdas liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, podrá ahora servir a Podemos como argumento para no reeditar una coalición de izquierdas con IU y lo que quede de Sumar a nivel estatal.

Adelante Andalucía ha multiplicado por cuatro su representación en el Parlamento de Andalucía y ha doblado sus votos y su porcentaje de votos, del 4,58% de 2022 al 9,57%. El joven cabeza de lista, José Ignacio García, ha hecho una campaña fresca y cercana, reivindicando "la alegría" y manifestándose contra "la izquierda eternamente enfadada" de Por Andalucía o incluso del PSOE. El diputado gaditano ha avanzado sin hipotecas, ya que no cuenta con el desgaste de pertenecer al Gobierno de España, y ha presumido de no tener dependencia alguna de Madrid, como les ocurría al resto de fuerzas políticas. García también hizo muy buenos debates, descollando tanto en el de RTVE como en el de Canal Sur sobre los otros dos candidatos de la izquierda.

Adelante Andalucía ha conseguido escaño en todas las provincias andaluzas menos en Jaén y Almería y ha restado votos en toda la región a Por Andalucía y al PSOE, que retroceden.

En el otro lado, la izquierda clásica de Izquierda Unida, que pilotaba la coalición, se mantiene en sus mismos cinco escaños, pero retrocede más de un punto en porcentaje de votos. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido Maíllo durante solo ha servido para restar en vez de sumar y para dejar espacio a los antiguos anticapitalistas de Teresa Rodríguez.

Fracaso de Por Andalucía

Por Andalucía aspiraba a lograr siete asientos, con lo que este resultado es un fracaso sin paliativos. Desde antes de los comicios, fuentes de la formación advertían de posibles consecuencias imprevisibles en caso de no lograrlo. Al bajar sus escaños hasta cuatro, hay quien apunta ahora a un posible paso atrás de Maíllo, que volvió a la arena política andaluza ante la falta de candidatos conocidos que pudieran hacerse cargo de la coalición. Una salida que, de producirse, obligaría a una recomposición de la izquierda andaluza.

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Además, desde Podemos ya habían advertido de que si el acuerdo no salía bien, probablemente no se repetirá en el futuro. La formación de Pablo Iglesias, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no consiguen escaño. A partir de ahora, ese podrá ser su argumento principal para renunciar más adelante a un acuerdo a nivel estatal con Sumar y con IU. Todo en un momento en el que Irene Montero aspira a ser líder nacional de la izquierda alternativa y presiona por aunar fuerzas con Gabriel Rufián para este objetivo.

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