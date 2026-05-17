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El PP apela a la prudencia por el "baile de escaños", pero ve posible que Juanma Moreno pueda lograr mayoría absoluta en Andalucía

El PP-A, con Juanma Moreno al frente, aspira a duplicar los votos del PSOE andaluz, bastión socialista durante casi 40 años

Sigue en directo las elecciones andaluzas

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España).

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). / e.p.

EP

Madrid

La dirección nacional del PP apela en este momento a la prudencia, a la espera del escrutinio de las elecciones andaluzas, pero ve posible que su candidato, Juanma Moreno, pueda conseguir mayoría absoluta, según han indicado fuentes de la cúpula del partido.

Al cierre de los colegios electorales a las 20.00 horas, en 'Génova' se muestran optimistas pero apuestan por la cautela porque hay escaños que van a estar "bailando hasta el final" por los restos en algunas provincias. Según insisten, no hay una mayoría absoluta "garantizada" en este momento pese a las buenas sensaciones, han añadido las mismas fuentes.

Los 'populares' aseguran que el PP-A que encabeza Moreno podría llegar a duplicar al PSOE de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España que ha sido durante casi 40 años un feudo gobernando por los socialistas. En junio de 2022, el PP ya logró 1,5 millones de votos (43,13%) y el PSOE algo más de 883.000 votos (24,09%).

Además, los 'populares' avisan que si hay una debacle socialista será una derrota del jefe del Ejecutivo del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la candidata socialista, María Jesús Montero, era su vicepresidenta primera. "Si no quería lecturas en clave nacional, que no haber puesto a tu número dos", añaden en el cuartel general de los 'populares'.

Feijóo se ha implicado de lleno en la campaña

El presidente del Partido Popular se ha implicado de lleno en la campaña, ya que ha estado en Andalucía siete de los catorce días de campaña, tres más en precampaña y ha recorrido más de 12.000 kilómetros para apoyar a Juanma Moreno.

Feijóo ha optado por una caravana electoral propia, separada de la Moreno, para "peinar" más territorio y llegar a más rincones, según fuentes del partido. De hecho, ambos solo han coincidido a mitad de campaña, en el acto de ecuador, que tuvo lugar el domingo 10 de mayo en Málaga.

En concreto, Feijóo participó en tres actos durante la precampaña. Así, el 19 abril intervino en la Intermunicipal que el PP de Andalucía celebró en Córdoba, mientras los días 22 y 29 del pasado mes lo hizo en sendos mítines en Lepe (Huelva) y Roquetas de Mar (Almería), respectivamente.

Ya en plena campaña, el líder del PP ofreció varios mítines: el 3 de mayo en Jerez de la Frontera, el 6 de mayo en Guadix (Granada), el 7 de mayo en El Puerto de Santa María y el 10 de mayo en Málaga. En la última semana, Feijóo también intervino en un mitin en Tomares (Sevilla) el 12 de mayo y otro en Bailén el día 14. La clausura de campaña el 15 de mayo tuvo lugar en Almería.

Feijóo, que ha visitado todas las provincias andaluzas para respaldar al candidato de su partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "asume en primera persona el esfuerzo de toda campaña electoral como ya hizo en Extremadura, Aragón y Castilla y León", según han indicado fuentes de su equipo.

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El presidente del PP ha optado por una campaña de proximidad y a pie de calle que, según los 'populares', es la que no puede hacer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "por miedo a la reacción de los ciudadanos, molestos con la gestión del Gobierno de España".

Consulta en LA OPINIÓN DE MÁLAGA todo lo relacionado con las Elecciones de Andalucía

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