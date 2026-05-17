Juanma Moreno gana en Andalucía pero queda en manos de Abascal para poder formar gobierno

Amarga victoria. El Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones autonómicas andaluzas, llegando a sumar casi 150.000 votantes más que en 2022, pero no ha logrado revalidar la mayoría absoluta, que está en 55 escaños. Se ha quedado en 53, perdiendo cinco respecto a 2022. Necesitará a Vox para gobernar. Los de Abascal han obtenido 15 asientos en la cámara autonómica, uno más de los que tenían.

Los socialistas, con María Jesús Montero a la cabeza, han obtenido un pésimo resultado, aunque el mal ambiente en el partido se ha mitigado con el hecho de que Juanma Moreno no consiga la absoluta. Un consuelo. El PSOE ha obtenido 28 escaños, dos menos de los que tenían. Montero ha logrado el peor guarismo de la historia de los socialistas andaluces. No ha igualado a lo logrado por Juan Espadas, que se consideraba el suelo definitivo en cuanto a apoyo electoral. Montero, con cara de circunstancias, habló de hacer una oposición "con rigor". Finalmente anunció lo obvio: "No ha sido buenos resultados". Sus adversarios hablan ya de derrota de Sánchez. Con razón: el presidente del Gobierno se ha implicado sobremanera en la campaña y se ha identificado con María Jesús Montero, en la que siempre depositó una gran confianza y a la que había convertido en una mujer poderosísima.

Adelante Andalucía, la gran sorpresa

La gran sorpresa, aunque sorpresa a medias por el tenor que iba adquiriendo la campaña, ha sido Adelante Andalucía, formación de izquierdas, andalucista y netamente andaluza. Sentará a ocho parlamentarios en Sevilla -tenía dos- y adelanta a Por Andalucía, coalición en la que se integran entre otras fuerzas Izquierda Unida y Podemos, liderada por Antonio Maíllo, que se queda en cinco. El nuevo Parlamento andaluz tendrá dos grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE. José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha hecho una campaña festiva, alegre, fresca, por libre, y ha apelado al voto del descontento, reclamándolo. Maíllo sin embargo reconocía pasadas las once de la noche que el resultado no había estado a la altura de sus expectativas, aunque reclamó su cuota de responsabilidad en que Moreno Bonilla no haya conseguido la mayoría absoluta. Adelante Andalucía será el referente de la izquierda y a tenor de los resultados tiene como reto lograr más implantación en Andalucía oriental. Ha conseguido dos escaños en Sevilla, dos en Cádiz y se queda sin representación en Almería y Jaén.

Los quince escaños de Vox valen su peso en oro. En las negociaciones impondrán su mantra, su concepto político estrella: la prioridad nacional. A tenor de lo ocurrido en Extremadura y Aragón, el partido de ultraderecha pedirá ámbitos concretos de gestión, consejerías, estar en el Gobierno a cambio de investir a Moreno, que durante toda la campaña ha hablado del "lío" para referirse a una posible negociación con Vox, negociación en la que ahora tiene que entrar de lleno. Manuel Gavira, candidato de Vox, tardó poco en su alocución para valorar los resultados en citar esta "prioridad nacional" y en incidir en que "los andaluces han hablado y quieren un gobierno con sentido común", lo que indica ya a las claras de su intención firme de integrar el nuevo Ejecutivo andaluz. En cualquier caso, Gavira fue más conciliador que Abascal, que ya abogó en la noche electoral por "eliminar la administración paralela" que el PP mantiene en Andalucía.

El Partido Popular y Vox han sumado casi el 55% de los sufragios emitidos. De ese porcentaje, el 41,5 corresponden al PP, que ha obtenido 1,7 millones de votos. Los socialistas, por poner en contexto estos porcentajes, han logrado 945.374 votos, el 22, 7%. Con estos resultados, el PP de Juanma Moreno estrena situación política. Si en la primera legislatura, inaguruada en 2018, se coaligó con Ciudadanos y requirió el apoyo externo de Vox, en la segunda los populares lograron mayoría absoluta. Ahora, en la tercera, se quedan al filo de los 55 años y probablemente volverá a un Ejecutivo de coalicióin en el que tenga que ceder algunos asientos a Vox, muy interesado siempre, se ha visto en Extremadura y Aragón, en asuntos como Cultura, Agricultura, Educación y Turismo. PP y Vox suman 68 escaños en una cámara de 109. En el global, la derecha pierde cuatro diputados. Juanma Moreno en su primera valoración apeló aún a esperar el escrutinio de los restos y dijo que aunque su partido no había sacado matrícula de honor, sí había superado con nota el envite.