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Elecciones andaluzas

Manuel Gavira, candidato de Vox, ejerce su derecho al voto: "Tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía"

El candidato de la extrema derecha confía en "seguir creciendo" después de los comicios del 17M para "consolidar el proyecto de Vox" con el fin de que Santiago Abascal llegue al Palacio de la Moncloa

Sigue en directo las elecciones andaluzas

Manuel Gavira vota en un colegio electoral de Cádiz

Manuel Gavira vota en un colegio electoral de Cádiz / El Correo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Desde Cádiz, el candidato de Vox ha sido el último en votar en estas elecciones andaluzas de todos los que se postulan a la presidencia de la Junta de Andalucía. La formación de extrema derecha busca tener la llave del próximo Gobierno de San Telmo. Por ello, Manuel Gavira ha pedido "sentido común" para tener "un cambio de Gobierno en Andalucía". El candidato pasará la jornada en la capital gaditana visitando a los apoderados de la formación en varios colegios electorales, por la tarde, se trasladará a Sevilla para seguir los resultados de los comicios en los que esperan ser decisivos.

Manuel Gavira ha ejercido su derecho al voto pasadas las 11:30 horas desde el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana acompañado de su mujer. Cartulinas de colores pintaban la escena en las dependencias de este centro de educación primaria donde el candidato de Vox ha llamado a "tener un Gobierno que se meta en el lío para que saque a los andaluces del lío en el que estamos medidos". Un dardo dirigido directamente al presidente Juanma Moreno y la estabilidad que el PP ha defendido desde el minuto uno de la campaña electoral.

"Tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía", ha defendido Gavira al tiempo que ha llamado a la movilización para disponer de un Gobierno "que tenga claras sus prioridades". De este modo, ha llamado a votar para que el ejecutivo andaluz deje de ser "una figura decorativa" porque los ciudadanos se merecen "ser más que los últimos o los penúltimos" a nivel nacional. "Los andaluces nos jugamos muchos en estas elecciones", ha expresado después de votar en Cádiz, provincia de la que es cabeza de lista de su formación. Por ahora, indicaba estar tranquilo aunque confesaba que se irá poniendo nervioso a medida que vaya pasando la jornada.

"Confiamos en seguir creciendo". El líder de Vox en Andalucía ha expresado que las intenciones de la formación pasan por "consolidar el proyecto" en la comunidad para que "más pronto que tarde haya un presidente en el Palacio de la Moncloa que no sea otro que Santiago Abascal". El líder nacional de la extrema derecha ha estado prácticamente a diario acompañando a Gavira en los mítines. No lo ha dejado solo en ningún momento. Las intenciones son evidentes: movilizar el voto para evitar la mayoría absoluta del PP y ponerle caros sus apoyos si Juanma Moreno quiere seguir siendo presidente.

Visita a los apoderados de Cádiz y de vuelta a Sevilla

En la jornada de reflexión, Manuel Gavira estuvo con sus familiares. "No nos juntábamos desde finales de año", añadía afirmando que pasó un día tranquilo junto a los suyos. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía visitará en la mañana de este 17 de mayo a los apoderados del partido en los colegios electorales de la capital gaditana. Por la tarde, se trasladará a Sevilla para seguir los datos del escrutinio.

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Los de Abascal se concentrarán en el restaurante Muelle 21, junto al Muelle de Las Delicias en el río Guadalquivir, desde donde comparecerán cuando haya resultados definitivos en la noche electoral. "Lo seguiré con los compañeros de todas las provincias que se trasladarán a Sevilla como hicimos ya en 2018 y 2022", ha afirmado Gavira.

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