Objetivo cumplido en Vox: la extrema derecha tendrá la llave en Andalucía para que Juanma Moreno siga al frente de la Junta

Vox quería lío y sus deseos se han cumplido el 17M: s erán decisivos. La euforia ha sido total en Vox con gritos de "prioridad nacional" recibiendo a su candidato entre bailes a la entrada del restaurante de Sevilla donde se ha concentrado el partido. Los de Abascal superaron durante todo el recuento el número de escaños que tenían en 2022, lo que hizo que las expectativas de "ser decisivos" fueran a más a medida que avanzaba el escrutinio. Se lo pondrán muy caro a los populares tras hacerse con 15 escaños, uno más que hace cuatro años. "El próximo Gobierno en Andalucía tendrá mucho más sentido común", anunciaba Gavira, al tiempo que dejaba un recado a Juanma Moreno: "Esperemos que sepa escuchar a los andaluces". El PP tendrá difícil seguir al frente de la Junta de Andalucía con un Gobierno monocolor.

La candidatura encabezada por Manuel Gavira se ha hecho con el 13,8% del voto en estas elecciones andaluzas, ligeramente superior que en 2022. Respecto a los escaños por provincias, Almería está a la cabeza con 3 diputados mientras en Cádiz y Sevilla pasan a ser cuarta fuerza, ya que Adelante Andalucía -otra de las grandes sorpresas de la noche- les supera en número de votos. Los resultados son aparentemente buenos: aunque suman solo un diputado más tendrán la llave del próximo Gobierno en San Telmo.

"Los andaluces quieren prioridad nacional"

“No les vamos a defraudar, vamos a estar a la altura”, ha lanzado en su comparecencia el candidato de la extrema derecha. No ha tardado en poner la pelota sobre la casa de los populares: “Esperemos que el PP escuche a los andaluces. Han dicho que quieren prioridad nacional”. Campo, agricultura, pesca o la falta de seguridad en las calles han estado en boca de Gavira esta noche, asegurando “prosperidad” en Andalucía después de los resultados electorales.

Está por ver cómo será el pacto con el PP, si es que se produce. Gavira se mostró seguro al afirmar que “el próximo Gobierno tendrá mucho más sentido común”. En cambio, tras ser preguntado -en medio de la bulla que le acompañaba a la salida- por los medios si entrarán en un futurible ejecutivo de coalición con el PP, no lo ha dejado del todo claro: “Ya veremos”. Más allá de las declaraciones han evidenciado que ellos tienen agarrada la sartén por el mango. “Por fin tendremos un bastión contra Sánchez en Andalucía”, indicaba el candidato de la extrema derecha.

Precisamente, el propio Santiago Abascal compareció desde la sede nacional en Madrid para dejarlo claro: “El gran triunfador de estas elecciones es Manuel Gavira. Vox será decisivo por cuarta vez”. El líder del partido ha sacado pecho de los resultados de Vox: “El PP ha perdido escaños, mientras Vox ha subido”. De igual forma, no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez: “No nos engañemos, la realidad es que España está en un grave riesgo porque se encuentra secuestrada por un Gobierno mafioso”.

Euforia total: bailes y saltos de los simpatizantes

Las ganas de celebrar algo esta noche entre las filas de la extrema derecha eran muchas. Tras anunciar la llegada del candidato, la euforia ha sido total. Bailes y saltos de los simpatizantes a sones de una guitarra flamenca que reproducía la megafonía. Sonaba la melodía de una canción creada para la ocasión mediante inteligencia artificial que versa “Lucharé por mis convicciones, ¡Prioridad nacional! A Vox voy a votar”. Otros militantes clamaban a voces en la sede “¿Dónde está la mayoría?”, en alusión a la estabilidad que soñaba alcanzar el PP y de la que se ha quedado muy cerca, pero sin conseguirlo.

Al filo de las ocho de la tarde, llegaba Manuel Gavira al Restaurante Muelle 21 de Sevilla, el fortín elegido por la formación de extrema derecha para seguir el escrutinio. A orilla del río Guadalquivir en el Muelle de Las Delicias de la capital hispalense. Lo hacía acompañado de los cabeza de lista del resto de provincias de Andalucía: Javier Cortés, por Sevilla; Antonio Sevilla, por Málaga; Rafael Segovia, por Huelva; Paula Badanelli, por Córdoba; Benito Murillo, por Jaén; Beatriz Sánchez, por Granada; y Rodrigo Alonso, por Almería.

La prudencia fue la tónica dominante durante el recuento entre las filas de la extrema derecha. Desde el minuto uno del recuento, Vox obtenía más escaños que en 2022 y soñaban con ponerle las cosas difíciles al PP. Así ha sido finalmente. Todo depende de cómo digiera Juanma Moreno los resultados y qué papel jugará Vox en el nuevo tablero político andaluz.