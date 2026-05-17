Elecciones andaluzas 17M
El PP de Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE se hundiría, según los sondeos
Los populares obtendrían entre 56 y 59 escaños, asegurando la mayoría absoluta y el gobierno en solitario, según una encuesta de Sigma Dos
Sigue en directo las elecciones andaluzas
Efe
La encuesta encargada por Canal Sur sobre el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo garantiza la mayoría absoluta al presidente autonómico y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con una horquilla de entre 56 y 59 escaños (ahora tiene 58) que le asegura la investidura y gobernar en solitario.
El PSOE, con su candidata María Jesús Montero a la cabeza bajaría su representación en el Parlamento de Andalucía, donde ahora tiene 30 diputados, a un resultado que le daría entre 26 y 29 representantes, según el muestreo de Sigma Dos para Forta, a partir de 8.049 entrevistas telefónicas realizadas entre el 1 y el 14 de mayo.
Por su parte, Vox podría repetir sus actuales 14 puestos en el Parlamento andaluz, al adjudicarle la encuesta de 13 a 15 representantes, en tanto que la coalición Por Andalucía mejoraría al obtener sus actuales cinco escaños o incluso uno más.
El mayor crecimiento electoral este 17M correspondería a Adelante Andalucía, que de dos diputados pasaría a cuatro o incluso cinco, siempre según la misma proyección del estudio difundido a las 20:00, al cierre de los colegios electorales.
En porcentajes, sus resultados vaticinan un 44,8 % de respaldo para el PP (consiguió el 43,1 % en los comicios de 2022); el 22,5 % para el PSOE (obtuvo el 24,1 hace cuatro años); Vox, el 13,2 % (antes el 13,5 %); Por Andalucía, el 7,3 % (7,7 %) y Adelante Andalucía un 6,8 % (4,6 % en 2022).
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
- Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
- Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
- Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas
- Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva