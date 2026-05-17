Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones de Andalucía en directoJornada electoral en MálagaCreación de empresas en MálagaFortaleza medieval en PizarraMálaga CFAdicciones en MálagaAccidente de tráfico en MálagaResultados de las elecciones andaluzas
instagramlinkedin

Elecciones andaluzas 17M

El PP de Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE se hundiría, según los sondeos

Los populares obtendrían entre 56 y 59 escaños, asegurando la mayoría absoluta y el gobierno en solitario, según una encuesta de Sigma Dos

Sigue en directo las elecciones andaluzas

La encuesta de Canal Sur da por segura la mayoría absoluta a Juanma Moreno en Andalucía.

La encuesta de Canal Sur da por segura la mayoría absoluta a Juanma Moreno en Andalucía. / ep

Efe

Madrid

La encuesta encargada por Canal Sur sobre el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo garantiza la mayoría absoluta al presidente autonómico y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con una horquilla de entre 56 y 59 escaños (ahora tiene 58) que le asegura la investidura y gobernar en solitario.

El PSOE, con su candidata María Jesús Montero a la cabeza bajaría su representación en el Parlamento de Andalucía, donde ahora tiene 30 diputados, a un resultado que le daría entre 26 y 29 representantes, según el muestreo de Sigma Dos para Forta, a partir de 8.049 entrevistas telefónicas realizadas entre el 1 y el 14 de mayo.

Por su parte, Vox podría repetir sus actuales 14 puestos en el Parlamento andaluz, al adjudicarle la encuesta de 13 a 15 representantes, en tanto que la coalición Por Andalucía mejoraría al obtener sus actuales cinco escaños o incluso uno más.

Sondeo de Sigma Dos para Canal Sur de las andaluzas

El mayor crecimiento electoral este 17M correspondería a Adelante Andalucía, que de dos diputados pasaría a cuatro o incluso cinco, siempre según la misma proyección del estudio difundido a las 20:00, al cierre de los colegios electorales.

Noticias relacionadas y más

En porcentajes, sus resultados vaticinan un 44,8 % de respaldo para el PP (consiguió el 43,1 % en los comicios de 2022); el 22,5 % para el PSOE (obtuvo el 24,1 hace cuatro años); Vox, el 13,2 % (antes el 13,5 %); Por Andalucía, el 7,3 % (7,7 %) y Adelante Andalucía un 6,8 % (4,6 % en 2022).

Consulta en LA OPINIÓN DE MÁLAGA todo lo relacionado con las Elecciones de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  3. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  4. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  5. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  6. Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
  7. Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas
  8. Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva

El PP de Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE se hundiría, según los sondeos

El PP de Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE se hundiría, según los sondeos

Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura

Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura

Juanma Moreno vota con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

Juanma Moreno vota con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

Teresa Rodríguez reaparece en mitad de su tratamiento contra el cáncer para votar este 17M

Teresa Rodríguez reaparece en mitad de su tratamiento contra el cáncer para votar este 17M

Manuel Gavira, candidato de Vox, ejerce su derecho al voto: "Tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía"

Manuel Gavira, candidato de Vox, ejerce su derecho al voto: "Tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía"

María Jesús Montero acude a las urnas: "Lo más importante es animar a todo el mundo a votar "

María Jesús Montero acude a las urnas: "Lo más importante es animar a todo el mundo a votar "

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, deposita su voto: "Veremos qué pasa a partir de mañana"

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, deposita su voto: "Veremos qué pasa a partir de mañana"

Gavira y Abascal cierran la campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla cargando contra Moreno: "Estaba pensando en Eurovisión"

Gavira y Abascal cierran la campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla cargando contra Moreno: "Estaba pensando en Eurovisión"
Tracking Pixel Contents