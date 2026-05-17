El PP de Juanma Moreno lograría la mayoría absoluta en Andalucía y el PSOE se hundiría, según los sondeos

La encuesta encargada por Canal Sur sobre el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo garantiza la mayoría absoluta al presidente autonómico y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con una horquilla de entre 56 y 59 escaños (ahora tiene 58) que le asegura la investidura y gobernar en solitario.

El PSOE, con su candidata María Jesús Montero a la cabeza bajaría su representación en el Parlamento de Andalucía, donde ahora tiene 30 diputados, a un resultado que le daría entre 26 y 29 representantes, según el muestreo de Sigma Dos para Forta, a partir de 8.049 entrevistas telefónicas realizadas entre el 1 y el 14 de mayo.

Por su parte, Vox podría repetir sus actuales 14 puestos en el Parlamento andaluz, al adjudicarle la encuesta de 13 a 15 representantes, en tanto que la coalición Por Andalucía mejoraría al obtener sus actuales cinco escaños o incluso uno más.

Sondeo de Sigma Dos para Canal Sur de las andaluzas

El mayor crecimiento electoral este 17M correspondería a Adelante Andalucía, que de dos diputados pasaría a cuatro o incluso cinco, siempre según la misma proyección del estudio difundido a las 20:00, al cierre de los colegios electorales.

En porcentajes, sus resultados vaticinan un 44,8 % de respaldo para el PP (consiguió el 43,1 % en los comicios de 2022); el 22,5 % para el PSOE (obtuvo el 24,1 hace cuatro años); Vox, el 13,2 % (antes el 13,5 %); Por Andalucía, el 7,3 % (7,7 %) y Adelante Andalucía un 6,8 % (4,6 % en 2022).