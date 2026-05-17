Sánchez fracasa en Andalucía y su exvicepresidenta consigue el peor resultado histórico de los socialistas

La gran apuesta de Pedro Sánchez para las elecciones andaluzas, su propia vicepresidenta, María Jesús Montero, ha terminado en un fiasco, como ya pronosticaban todas las encuestas. María Jesús Montero ha perforado el suelo electoral que el PSOE-A ya alcanzó en 2022, bajando dos escaños más, de los 30 a los 28 diputados, cayendo también más de un punto sobre sus resultados de hace cuatro años. La participación que soñaban los socialistas se ha producido, rozando la de las elecciones generales, con casi el 65%. Sin embargo, esta gran afluencia a las urnas no ha servido para que el PSOE subiera como esperaban.

El PSOE gana votos sobre la convocatoria de 2022. Pero la importante subida de la participación finalmente ha tenido el efecto contrario a lo esperado porque se ha producido una bajada del porcentaje de voto de los socialistas del 24,09% de 2022 al 22,71% de ayer, más de 1,3 puntos de caída. Este retroceso se produce mientras la izquierda soberanista de Adelante Andalucía avanza de forma importante, comiendo terreno a los socialistas por su izquierda y, por ejemplo, superando al PSOE en Cádiz ciudad y en otras localidades. Los dos escaños perdidos por el PSOE se entregan en Granada y en Huelva también a Adelante Andalucía. En cada una de las dos provincias, los socialistas caen de cuatro a tres diputados y los nacionalistas de izquierdas ganan ese diputado. En el resto de las provincias, el PSOE mantiene su representación sin variaciones.

El mal resultado del PSOE, previsto ya de antemano por la dirección socialista de Ferraz, no cambiará los planes de enviar a los ministros como candidatos a las distintas comunidades autónomas. Así está previsto continuar haciéndolo en la Comunidad de Madrid (Óscar López), la Comunidad Valenciana (Diana Morant) o Canarias (Ángel Víctor Torres). Tampoco se espera en el PSOE un adelanto de las elecciones generales o la apertura del partido en canal, ni siquiera en Andalucía. Todo quedará aplazado hasta las próximas elecciones generales, como apuntan todas las fuentes socialistas, tanto federales como de los distintos territorios, incluidos los críticos.

A pesar del resultado, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, destacó en la noche electoral que "el bloque de la derecha ha perdido cuatro escaños", aunque el PSOE "no ha conseguido los resultados que nos hubieran gustado". Tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales, mostraron todo su apoyo a Montero: "Quiero felicitar a María Jesús Montero y a todo el PSOE de Andalucía por su trabajo y compromiso. Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas", aseguró Sánchez.

Fuentes de la dirección mostraron su total respaldo a la secretaria general del PSOE-A y fueron contundentes al asegurar que contará con el apoyo absoluto del partido en Andalucía para liderar la oposición y ganar las próximas elecciones autonómicas. Las mismas fuentes destacaron que "el PP tiene motivos para preocuparse" porque Moreno ha bajado cinco escaños y ha perdido la mayoría absoluta. En Ferraz están convencidos de que este resultado andaluz "no es extrapolable a unas elecciones generales". "En 2023, gobernamos tras las elecciones generales después de que el PP tuviera mayoría absoluta en Andalucía solo un año antes", aseguran en la dirección socialista. "Yo, de ser el PP, estaría preocupado", remachan en la dirección del PSOE.

Premio de consolación

Lo cierto es que ni la importante participación de Sánchez en la campaña, ni el desembarco de ministros, ni la campaña monocorde de Montero, que basó toda su estrategia en plantear los comicios como un referéndum por la sanidad pública, han conseguido movilizar a los progresistas para votar al PSOE. Desde Ferraz aseguran que los andaluces no han votado al Partido Socialista "porque no han visualizado que pudiera gobernar" y el voto de la izquierda se ha dirigido a otras formaciones, que sí han subido, como Adelante Andalucía.

Como premio de consolación, el PSOE celebra que Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta y tendrá que depender a partir de ahora de Vox, algo que el presidente en funciones ha rechazado durante toda la campaña calificándolo como "un lío" y un posible "chantaje" del que no quería depender. Además, como resaltó Torró en su comparecencia, la suma del PP y Vox ha retrocedido cuatro escaños y la izquierda ha avanzado esos cuatro parlamentarios.

Las críticas a la campaña de Montero se han sucedido en voz baja durante la campaña desde las propias filas socialistas. Su perfil agresivo no era el más adecuado para competir con el presidente de Andalucía, con una imagen centrada y transversal, según algunos dirigentes. Además, Montero ha centrado su campaña casi exclusivamente en sus mítines y en encuentros cerrados con colectivos, sin hacer casi actos de calle o encuentros con la gente. Su objetivo era evitar encontrarse con abucheos o con ciudadanos que la increparan, dada la gran polarización que existe en España.

Por último, gran parte del partido critica que Montero debería haber bajado a Andalucía hace un año, cuando fue elegida, en vez de mantenerse como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda hasta el último momento posible.

Subida de la participación

Los socialistas empezaron el día con un optimismo moderado gracias a la importante subida de la participación a las 18:00 horas. Según transmitían las mesas y los interventores a los cuadros del partido, los municipios y los barrios más de izquierdas alcanzaban subidas más importantes de participación con respecto a 2022. Eso sí, todas las fuentes apuntaban al buen resultado de Adelante Andalucía desde las mesas de votación y antes del cierre de los colegios, que finalmente se convirtió en la fuerza revelación de la izquierda.

Sin embargo, los miembros de la dirección y los secretarios provinciales del PSOE-A eran prudentes y seguían viendo muy difícil subir sobre el resultado de 2022, a pesar de la subida de la participación. En cuanto se empezó a conocer el recuento, la expectación y la esperanza se fue apagando en Moncloa, donde siguió los resultados Pedro Sánchez, y en Ferraz, donde daban por descontado un mal dato en porcentaje de votos y en escaños.

"El resultado final ha sido mejor de lo que preveían las encuestas", aseguraron anoche pasadas las 0:00 horas fuentes de la dirección socialista, "quizá se nos olvida cómo estaba el partido hace 10 meses", aseguraron, en referencia al momento en el que el anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, fue expulsado por la investigación abierta por graves delitos de corrupción.