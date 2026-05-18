Adelante reivindica su autonomía frente a partidos nacionales mientras Podemos pide una candidatura de la "izquierda no subordinada al PSOE"

Las elecciones andaluzas revuelven el nuevo tablero de la izquierda, donde las fuerzas regionalistas ganan peso frente a los partidos nacionales. La sorpresa de la noche la dio Adelante Andalucía, que dio la campanada multiplicando por cuatro sus escaños, de 2 a 8, y confirmando un sorpasso Por Andalucía, la coalición formada por IU, Sumar y Podemos, que se mantuvo en cinco pese a perder votos.

Este escenario ha llevado a los actores implicados a sacar sus propias conclusiones, sin coincidencia alguna ni en los diagnósticos ni en la solución. Mientras el partido andalucista reivindica su independencia frente al resto de fuerzas, IU llama a ampliar las listas de unidad, y Podemos pide abiertamente armar una candidatura con una "izquierda alternativa al PSOE"; es decir, alejada del Gobierno central.

Adelante presume de autonomía

El candidato de Adelante, José Ignacio García, explicó este lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, la clave de su éxito en varias razones, entre ella la ser una "una fuerza política andalucista" y la "libertad total" para criticar políticas "independientemente de quién gobierne". Además, destacó el hecho de haber mantenido una "clara línea de independencia con las políticas del PSOE y Sumar". El dirigente apuntaba así a su autonomía frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Las urnas dejaron también una suma llamativa a la izquierda del PSOE; donde los votos de Adelante Andalucía (9,6%) y Por Andalucía (6,3%), de haberse undio, hubieran superado ampliamente los 13,5% de papeletas que logró Vox. Pero el candidato andalucista ha rechazado frontalmente esta tesis, y ha defendido que una única candidatura les hubiera restado apoyos.

"Si hubiéramos ido juntos habríamos sacado peor resultado", sentenció García, que reivindicó un voto autónomo que recoge también el descontento social. "A nosotros nos ha votado gente que hemos sacado de la desesperanza y había gente que habría votado a Vox", apuntó el líder andalucista, que defendió el proio carisma del partido para conectar con esa "otra gente" que amplía las fronteras de la izquierda.

En otra entrevista en Canal Sur Radio, García insistió en que "Adelante ha subido porque ha mantenido una línea independiente de las izquierdas clásicas, tradicionales, que están en el Gobierno central", cerrando la puerta a una candidatura de unidad a nivel nacional, tal como sugirió en redes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El diputado independentista defendió en redes que "es el momento de las izquierdas soberanistas", apuntando a que "las izquierdas españolas" deben saber que "son el problema" y reclamando también ganar a la derecha "optimizando la oferta electoral" y haciéndolo "provincia a provincia", apuntando así a algún tipo de acuerdo entre distintas fuerzas para maximizar los votos en cada territorio..

IU, contra la "izquierda troceada"

Esa tesis choca frontalmente con la receta que pone sobre la mesa Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, que en RNE defendió ampliar las candidaturas de unidad con partidos regionales. "Una izquierda troceada lo único que hace es un favor al PSOE", defendió el también líder de IU, en un llamamiento a unir fuerzas en el arco progresista.

"Voy a luchar por una izquierda con un proyecto para todo el país. Puedo ganar o perder, pero uno está en política por las convenciones que le mueven y no por ver dónde está mejor o peor", insistió, advirtiendo de que "si sale la moda de una izquierda troceada" y fuerzas regionalistas separadas "le dejamos al PSOE todo el espacio para un proyecto de país progresista".

Candidatura "autónoma del PSOE"

Frente a estas dos tesis, Podemos también apuntó este lunes su propia receta, reivindicándose como motor para una candidatura de izquierda que sea plurinacional y "autónoma del PSOE". El partido morado, que firmó in extremis un acuerdo para entrar en Por Andalucía, se ha mantenido al margen de la campaña y ha evitado hacer valoraciones. Sólo preguntado en rueda de prensa por los resultados, su secretario de Organización, Pablo Fernández, defendió que "es evidente que no se ha logrado" su "objetivo de desalojar a Moreno Bonilla".

Sin embargo, el dirigente de Podemos llamó a "seguir trabajando" para "tejer el espacio de la izquierda lo más amplio posible, con una izquierda autónoma que no esté subordinada al PSOE". Además, defendió que "la gente tiene ganas de izquierdas" y se situó como el catalizador de esas ganas. Avanzó además su "intención" de "construir candidaturas" con la premisa de esa "izquierda radicalmente autónoma del PSOE".

El dirigente morado reivindicó además el papel de Podemos en la nueva configuración de la izquierda, abogando por el modelo plurinacional con el que nació el partidos, que en 2015 y 2016 pactó con fuerzas territoriales para presentarse en el Congreso. Unas alianzas que se fueron enturbiando después debido al centralismo de la organización morada. Fernandez reivindició, eso sí, que "si ha habido una formación política que ha apostado por plurinacionalidad es Podemos".

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Además, afirmó que "fue Podemos quien construyó un bloque de dirección histórica conjuntamente con otras organizaciones como Bildu y ERC", recordando la etapa del partido morado en el Gobierno, cuando tejió estas alianzas con los partidos soberanistas que después se han mantenido. Señaló además que la "realidad" plurinacional "va a estar siempre en nuestros diagnósticos políticos".