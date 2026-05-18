Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Moreno quiere gobernar sin VoxResultado de las elecciones en Málaga, calle a callePueblos de Málaga donde Vox ha sacado más votosLos 17 parlamentarios elegidos en MálagaCambio de tiempo en MálagaChris Duarte en el UnicajaAntonio Banderas desmiente rumoresClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

ELECCIONES ANDALUZAS

Borja Sémper manda un mensaje de apoyo a Teresa Rodríguez tras anunciar que tiene cáncer

El portavoz del PP se solidariza con la fundadora de Adelante Andalucía tras haber sufrido él mismo la enfermedad

Teresa Rodríguez durante la jornada electoral, en una imagen publicada en redes.

Teresa Rodríguez durante la jornada electoral, en una imagen publicada en redes.

Redacción

Madrid

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, envía un mensaje solidaridad a Teresa Rodríguez tras desvelar que padece cáncer en la jornada electoral de este domingo. El dirigente popular, que volvió hace dos semanas tras estar diez meses apartado de la vida política por sufrir esa misma enfermedad, se ha dirigido a la exdirigente andaluza para trasladarle su apoyo.

Rodríguez, que fue candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2022 y líder de Adelante Andalucía, llevaba también meses fuera de la vida política, tras abandonar sus cargos y volver a su plaza como profesora. Su desaparición durante la campaña electoral también generó cierta sorpresa, sin que apareciese en ningún mitin para dar apoyo a José Ignacio García, el actual candidato.

En el partido andalucista no descartaban que Rodríguez hiciera alguna aparición pública para apoyar a Adelante durante la campaña, pero finalmente fue en la jornada electoral cuando reapareció, revelando su situación. La exdirigente publicó en redes sociales una imagen donde aparecía con su hija en su colegio electoral antes de votar, y en la fotografía lucía un turbante que tapaba su cabeza.

Algunos usuarios reaccionaron con desafortunados comentarios sobre su aspecto y su indumentaria, y fue en respuesta a esos comentarios cuando Teresa Rodríguez reveló su enfermedad, asegurando que su aspecto respondía al de una "señora con quimio".

Noticias relacionadas y más

Nada más responder a este tuit, los usuarios de las redes sociales se volcaban con la gaditana y le mandaban mensajes de apoyo. Entre quienes ha querido mandarle su ánimo ha sido Borja Sémper, que se ha dirigido a ella en redes: "Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia". El propio Sémper regresó a la política activa hace un par de semanas tras padecer un cáncer que le obligó a retirarse de la vida pública durante meses. Rodríguez respondía al mensaje agradeciéndole el gesto, también redes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. El cura de un pueblo de Granada ‘secuestra’ al santo del municipio para que no haya procesión
  3. Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
  4. El liderato poblacional peligra: Andalucía podría dejar de ser la comunidad más habitada
  5. Un total de 35.101 aspirantes acuden a los exámenes de técnicos sanitarios del SAS, casi el 80% de los inscritos
  6. Detectan una bola de fuego sobrevolando el norte de Málaga
  7. Eclipse solar total de agosto de 2027: listado de los 55 municipios de Málaga que se quedarán a oscuras y las horas
  8. Rescatan a una persona en alta mar frente a Motril que llevaba varios días a la deriva

El PSOE asegura que la pregunta ahora es "quién va a gobernar en Andalucía": "No existe ninguna posibilidad de que nos abstengamos"

El PSOE asegura que la pregunta ahora es "quién va a gobernar en Andalucía": "No existe ninguna posibilidad de que nos abstengamos"

Juanma Moreno anuncia un gobierno en solitario sin Vox en Andalucía y descarta una repetición electoral: "El resultado del 17M es contundente"

Juanma Moreno anuncia un gobierno en solitario sin Vox en Andalucía y descarta una repetición electoral: "El resultado del 17M es contundente"

Borja Sémper manda un mensaje de apoyo a Teresa Rodríguez tras anunciar que tiene cáncer

Los resultados de las andaluzas en la provincia y en los principales municipios de Málaga

Los resultados de las andaluzas en la provincia y en los principales municipios de Málaga

Los 100.000 votos antisistema de Alvise en las elecciones andaluzas se quedan sin representación en el Parlamento

Los 100.000 votos antisistema de Alvise en las elecciones andaluzas se quedan sin representación en el Parlamento

Córdoba reúne a expertos para abordar el reto de la gestión de residuos en Andalucía

Córdoba reúne a expertos para abordar el reto de la gestión de residuos en Andalucía

El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox, el PSOE se hunde y la izquierda andalucista da la sorpresa

El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox, el PSOE se hunde y la izquierda andalucista da la sorpresa

Juanma Moreno gana las elecciones en Andalucía pero queda en manos de Abascal para poder formar gobierno

Juanma Moreno gana las elecciones en Andalucía pero queda en manos de Abascal para poder formar gobierno
Tracking Pixel Contents