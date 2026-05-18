Córdoba reúne a expertos para abordar el reto de la gestión de residuos en Andalucía

Córdoba acogerá el próximo 21 de mayo la jornada profesional GoCircular Andalucía 2026, un encuentro centrado en uno de los grandes retos ambientales de la comunidad: la mejora de la gestión municipal de residuos y el impulso de modelos más eficientes de recogida selectiva y reciclaje.

La cita se celebrará en el Cortijo La Vieja Cigarra, en Almodóvar del Río, entre las 9.00 y las 17.00 horas, y reunirá a responsables de administraciones públicas, municipios andaluces, expertos en residuos y empresas especializadas en soluciones tecnológicas.

El encuentro llega en un contexto marcado por las exigencias de la normativa europea y por los bajos niveles de reciclaje en Andalucía, que actualmente se sitúan por debajo del 15% de los residuos generados, según los datos recogidos por la organización. El objetivo de la jornada es analizar cómo la tecnología, los datos y los nuevos sistemas de gestión pueden ayudar a los ayuntamientos a avanzar hacia modelos más sostenibles, eficientes y adaptados a las obligaciones ambientales.

La jornada está organizada por Hyla, Id-Waste, Citisend y Spora, y combinará ponencias técnicas, una mesa redonda con especialistas y sesiones personalizadas de consultoría dirigidas a responsables municipales.

La tecnología y la gestión integral del servicio de recogida de residuos

Entre los temas que se abordarán figuran la gestión integral del servicio mediante tecnología, las estrategias de sensibilización ciudadana, la implantación de sistemas de pago por generación, el cierre y control inteligente de contenedores, los modelos de recogida puerta a puerta y el análisis de datos aplicado a los servicios municipales.

El programa arrancará con una sesión sobre el contexto de la gestión de residuos en Andalucía, seguida de ponencias sobre modelos de alta eficiencia y soluciones tecnológicas. A continuación, se celebrará una mesa redonda con expertos del sector y, tras una pausa, tendrán lugar las sesiones de consultoría para municipios.

Entre los participantes figuran Nieves Gómez, gerente y consultora de la empresa de formación ambiental Hyla; Laia Valenzuela, fundadora y CEO de Spora; Frederic Puig, CEO y cofundador de Id-Waste; y Juan Carlos Cortés, director comercial de Citisend.

La organización plantea GoCircular Andalucía 2026 como un espacio de trabajo para que los municipios compartan experiencias, conozcan nuevas herramientas y avancen en la transformación de la gestión de residuos urbanos, una cuestión clave para cumplir los objetivos ambientales y mejorar las tasas de reciclaje en la comunidad.